Осінні квіти — які букети дарують в вересні на весілля, день народження і просто так

Вересень — чудова пора, коли природа вже починає забарвлювати все жовтими фарбами, але дні все ще зберігають літнє тепло. Осінні букети завжди передають цю особливість сезону. Давайте розбиратися, які квіти подарувати в вересні на різні свята.

Осінні квіти — які рослини розпускаються в вересні

Вересень "палає" червоними, жовтими, бордовими, медово-помаранчевими та золотистими відтінками. Осінні квіти часто використовують для створення весільних композицій, букетів для привітання з днем народження, професійними чи державними святами. Дарують їх і просто так, щоб показати свої почуття. Які квіти популярні восени:

Айстри — витривалі, мають багато кольорових варіацій та виглядають максимально ніжно, але при цьому ефектно. Композиція з цих осінніх квітів ідеально підійде як начальниці, так і коханій людині.

— витривалі, мають багато кольорових варіацій та виглядають максимально ніжно, але при цьому ефектно. Композиція з цих осінніх квітів ідеально підійде як начальниці, так і коханій людині. Жоржини — нагадують великі "помпони", тому їх часто використовують в дизайнерських букетах, щоб розставити правильні акценти. Осінній настрій можна створити, взявши всього лише кілька бутонів.

— нагадують великі "помпони", тому їх часто використовують в дизайнерських букетах, щоб розставити правильні акценти. Осінній настрій можна створити, взявши всього лише кілька бутонів. Гортензії — пишні та кольорові. Букети з цих квітів часто дарують в знак уваги або тоді, коли хочеться зробити комплімент людині.

— пишні та кольорові. Букети з цих квітів часто дарують в знак уваги або тоді, коли хочеться зробити комплімент людині. Гладіолуси — у більшості ці чарівні квіти асоціюються з початком нового навчального року і не дивно, адже гладіолуси часто дарують на перший дзвоник. А щоб перетворити композицію на романтичний подарунок, додайте до них троянди або альстромерії.

— у більшості ці чарівні квіти асоціюються з початком нового навчального року і не дивно, адже гладіолуси часто дарують на перший дзвоник. А щоб перетворити композицію на романтичний подарунок, додайте до них троянди або альстромерії. Соняшники — хоча ці квіти вважаються символом сонця і літа, в вересневих букетах їх можна побачити дуже часто. Вони допоможуть створити відчуття осіннього тепла, якщо додати до композиції червоні, помаранчеві бутони інших рослин.

— хоча ці квіти вважаються символом сонця і літа, в вересневих букетах їх можна побачити дуже часто. Вони допоможуть створити відчуття осіннього тепла, якщо додати до композиції червоні, помаранчеві бутони інших рослин. Еустоми — універсальні квіти, які часто використовують в осінніх весільних композиціях. Їх можна використовувати навіть у монобукетах, адже гілочки еустом, які мають багато бутонів, що розпускаються поступово, завжди виглядають самодостатньо.

На початку осені розпускаються і ті квіти, якими часто доповнюють букети. Наприклад, скіммія, астильба, солідаго тощо. Вони додають композиціях фвктури і можуть слугувати фоном для основних квітів.

Які квіти краще дарувати восени людям, які народилися у вересні

Які квіти краще дарувати восени / Фото: Pexels

У іменинників вересня є відразу дві квітки-талісмани — айстри та ранкова слава, яку найчастіше в народі називають берізкою. Назва "айстри" з давньогрецької означає "зірка" і дійсно ці квіти дуже нагадують небесні світила своєю формою. Осінній букет з айстр — це чудова нагода піднести своїй коханій символічну "зірку з неба" і показати, як багато вона для вас означає.

Декоративні берізки дещо відрізняються від їхніх польових побратимів, які ми звикли бачити на лугах. Хоча цю рослину важко уявити в букеті, композиції з нею виглядають унікально та незвичайно. Саме так ви можете підкреслити, що людина для вас така ж саме особлива.

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