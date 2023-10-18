Осінні роботи в теплиці: встигніть до заморозків, інакше потім залишитесь без урожаю

Теплиця здатна приносити користь до самих заморозків, однак всередині потрібно створити комфортні умови для рослин. Існують певні роботи, які потрібно обов'язково провести в теплиці до приходу справжніх холодів.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чим підживити яблуні, груші та вишні в жовтні, щоб наступного року вони завалили урожаєм.

Прибирання

Дуже важливо очистити ґрунт від рослинних решток, адже навіть невеликі шматочки бадилля томатів чи коріння можуть стати причиною розвитку інфекції, особливо фітофтори. Тому дуже важливо встигнути до заморозків все прибрати, навіть мульчу. Також звільніть приміщення теплиці від опор. Якщо у вас вона плівкова, позбудьтеся плівки, промийте її, просушіть та складіть на зберігання.

Перекопування ґрунту

Багато городників цікавляться, чи потрібно перекопувати теплицю восени. Варто звернути увагу, що ґрунт в цей період року кишить різноманітними мікроорганізмами, які можуть завдати шкоди рослинам. Тому їх потрібно позбутися. Для цього і проводять перекопування землі. Так бактерії, грибки, бур'яни, личинки шкідників загинуть після подальшого оброблення препаратами. Перекопувати потрібно на глибину в половину багнета лопати.

Важливо зазначити, що в ґрунті також накопичуються залишки інсектицидів і добрив, тому рекомендовано раз на 2-3 роки замінювати верхній шар ґрунту (25-30 см) на новий. Старий можна закласти у компост чи винести за межі ділянки. Якщо ви висаджували сидерати, їх не потрібно скошувати, а лише трішки підрізати. До весни вони перепріють і стануть чудовим добривом.

Очищення інвентарю та теплиці

Зовні та всередині теплиця не виглядає особливо привабливою наприкінці сезону. Опале листя, бруд, павутиння, листя — все це потрібно очистити. Зовні конструкцію промивають звичайною водою, а всередині до неї краще додати трішки господарського мила (на відро води 1 брусок). Готовий розчин слід нанести на стіни, залишити на 5-10 хвилин, а потім змити. Так само варто обробити весь садовий інвентар.

Якщо ваша теплиця виготовлена з полікарбонату, рекомендовано використовувати лише м'які губки чи ганчірки з мікрофібри. Щоб вбити грибки та інфекції можете приготувати такий розчин: засіб для миття посуду, марганцівка та харчова сода. Щоб позбутися лишайників і моху на опорах використовуйте 5% розчин мідного купоросу.

Чим обробити землю в теплиці від хвороб восени / Фото: pixabay.com

Дезінфекція і оброблення землі від шкідників

Універсальним дезінфектором для теплиці восени є мідний купорос (100 мл речовини на 10 л води). Він же послужить як добриво. Але варто зазначити, що його потрібно вносити в землю теплиці не частіше одного разу на 5 років, оскільки він здатний посилювати кислотність ґрунту.

Якщо протягом сезону не було проявів хвороб, достатньо просто оздоровити ґрунт восени. Для цього використовуйте готові розчини, які можна купити в спеціальних магазинах. А щоб в теплиці не селилися шкідники, обробіть її хлорним вапном (на 10 л води 200-300 г речовини).

Підготуйте теплицю для помідорів

У теплиці рекомендують висаджувати сидерати (жито чи люцерну), які продезінфікують ґрунт та наситять його поживними речовинами. Після такої підготовки висаджена розсада буде значно швидше рости.

Томати мають досить сильно розгалужену кореневу систему, тому їм потрібен максимально пухкий і водопроникний ґрунт. Щоб поліпшити ці показники, його рекомендовано просіювати, а також вносити гумус, компост, біогумус.

Кислі ґрунти помідорам не подобаються, тому, якщо існує така проблема, потрібне розкислення. Наприклад, можна внести на 1 квадратний метр 300-500 г вапна.

Підготуйте теплицю під огірки

У огірків вкрай слабо розвинена кореневе система, тому рослинам потрібен родючий і досить легкий ґрунт зі слабокислою чи нейтральною реакцією. Важлива достатня кількість мінеральних речовин і органіки. Тому грядки для огірків в теплиці готують заздалегідь.

Спочатку видаляється верхній шар ґрунту, засипається все чорноземом, вноситься одне відро гною на 1 квадратний метр, а зверху поміщується шар ґрунту з компостом чи перегноєм (1:1). Взимку, щоб грядки не промерзали, регулярно підкидайте сніг. Тоді до весни земля буде насичена вологою і корисними речовинами.

Для розкислення ґрунту вносять 200-300 г вапта чи 300-350 г деревного попелу на 1 квадратний метр.

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