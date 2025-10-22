Осінні роботи в саду: що обрізати заборонено, щоб не зіпсувати врожай

Сад / © Pixabay

Осінь — традиційний час для підготовки саду до зими. Втім, обрізка не всіх дерев та кущів безпечна. Експерти з садівництва попереджають: невчасне видалення гілок може зруйнувати квіткові бруньки, знизити врожайність і зробити рослини вразливими до хвороб та морозів.

Про це пише Martha Stewart.

«Багато дачників не враховують біологічні особливості кожного виду», — зазначає консультант з садівництва Марта Стюарт.

Яблуня: врожай під загрозою

Яблуня закладає квіткові бруньки заздалегідь для наступного сезону. Осіння обрізка видаляє ці бруньки і зменшує врожайність.

Крім того, якщо дерево ще не перейшло в стан спокою, відкриті рани від секатора роблять його вразливим до морозів і хвороб. Тому обрізку яблуні краще залишити на пізню зиму або ранню весну.

Вишня: грибкові ризики

Вишневі дерева особливо чутливі до осінньої обрізки. Відкриті рани не загоюються до весни, що створює сприятливі умови для розвитку грибка та інших хвороб деревини.

Експерти радять проводити обрізку вишні наприкінці зими, коли дерево знаходиться в стані спокою, а ризик інфекцій мінімальний.

Глід: декоративність і плоди під загрозою

Глід вирощують як декоративну рослину і для отримання ягід. Бруньки формуються восени, тому секатор у цей час може залишити кущ «голим» у наступному сезоні.

Щоб зберегти і квіти, і плоди, обрізку глоду слід відкласти до весни.

Бузок: ризик втрати цвітіння

Бузок формує бутони наприкінці літа і на початку осені. Невчасна обрізка у цей період може призвести до того, що чагарник наступного року взагалі не зацвіте.

Тому восени краще обмежитися видаленням лише сухих і пошкоджених гілок, уникаючи формувальної обрізки.

Гортензії: обрізка з умовою

Гортензії потребують особливого підходу. Деякі сорти формують квіти на новій деревині — їх можна обрізати восени. Інші — на старих гілках, і обрізка в цей час знищить майбутнє цвітіння.

Перед осінньою обрізкою обов’язково перевірте сорт і вид рослини.

Загальні поради для безпечної осінньої обрізки

Визначте стан рослин — обрізати можна тільки дерева і кущі, що повністю увійшли в стан спокою. Обмежтеся санітарною обрізкою — видаляйте сухі, пошкоджені або хворі гілки. Не обрізайте плодові бруньки — особливо у яблуні, вишні, глоду та бузку. Стерильність інструментів — секатор і пилка повинні бути чистими, щоб не заносити інфекції. Додатковий захист — після обрізки можна обробити рани садовим варом або спеціальними засобами.

