Осіння помилка, яка шкодить вашому саду— не повторюйте її

Багато садівників традиційно беруться за обрізання восени, готуючи рослини до зими. Однак фахівці попереджають: ця звичка може більше зашкодити, ніж допомогти.

Про це повідомило видання HouseBeautiful.

За словами експертки Люсі Тейлор із Vine House Farm Bird Foods, найкраще дозволити багаторічним рослинам природно перегнити. Це не лише збагачує ґрунт азотом і вуглецем, а й допомагає дикій природі. Рослинність, яка гниє, створює укриття для комах і черв’яків, які стають важливим джерелом їжі для птахів узимку.

«Користь для дикої природи полягає в тому, що земля безпосередньо під гниючою рослинністю принаймні частково захищена від морозу, що дозволяє безхребетним, таким як комахи, знаходити укриття або зимувати, які, своєю чергою, стають їжею для птахів», — зазначила експертка.

Також фахівчиня радить не прибирати повністю опале листя. Хоча раніше садівники були «одержимі чистими газонами», нині це ставлення поступово змінюється.

«Створюйте купи листя в кутках вашого саду, розкладайте їх по бордюрах або, за винятком доріжок та внутрішніх двориків, просто залиште їх там, де вони впали», — додала Тейлор.

Крім того, зібране листя можна використати повторно. Якщо скласти його в сміттєві пакети та залишити до наступного року, воно перетвориться на натуральну мульчу.

Нагадаємо, щоб сад залишався ошатним навіть у холод, комбінуйте рослини з різними термінами цвітіння і кольорами листя. Так ви створите ефект постійної зміни барв — від початку літа до глибокої осені.