Осіннє садіння полуниці: три секрети для гарного врожаю від досвідченого садівника

Осіннє садіння полуниці

Осінь — ідеальний час, щоб подбати про майбутній урожай полуниці. Висадка кущів у вересні-жовтні дозволяє їм вкорінитися та зміцніти до настання морозів, що є запорукою успішного плодоношення наступного року. Цей процес нескладний, але потребує уваги до деталей, починаючи з підготовки ґрунту і закінчуючи першим осіннім доглядом. Секретами осіннього садіння полуниці поділився досвідчений садівник.

1. Підготовка ґрунту та саджанців полуниці

В першу чергу потрібно подбати про підготовку грунту. Для посадки полуниці ідеально підходить сонячна грядка. Перед висадкою ґрунт необхідно ретельно підготувати.

Для цього на 2 квадратних метри землі рекомендується внести два великих відра перегною. Окрім органічних добрив, додайте суперфосфат. Це маломобільний елемент, який не мігрує в ґрунті, тому його важливо внести саме в зону коренів. Зазвичай використовують 30-60 г суперфосфату на 1 квадратний метр. Рівномірно розсипте добриво та перекопайте грядку, щоб воно потрапило в ґрунт.

Підготуйте розсаду до висадки, а саме, видаліть пошкоджене, сухе або хворе листя. Якщо є вуса — їх також потрібно обрізати.

Якщо ви садите розсаду пізньої осені, не варто видаляти багато листя. Залиште його, щоб кущ зміг наростити кореневу систему.

2. Як посадити полуницю для гарного вкорінення та росту

Для посадки полуниці використовуйте наступну схему:

Відстань між рядами — приблизно 30 см.

Відстань між кущами в ряду — також близько 30 см.

Безпосередньо перед посадкою підготуйте розчин для підживлення. Для цього підійде будь-який укорінювач, найкраще взяти такий, що містить азот, фосфор, калій та бурштинову кислоту. Він активізує розвиток кореневої системи та допомагає рослинам швидше прижитися. Дотримуйтеся інструкції на упаковці, щоб приготувати розчин.

Після підготовки грядки можна приступати до посадки. Робіть лунки, розмір яких відповідає розміру земляного кома. Обережно вийміть розсаду з горщика, не пошкодивши коріння.

Важливо не заглиблювати серцевину куща в ґрунт. Вона має знаходитися на рівні землі.

Після посадки добре полийте кожен кущ приготованим розчином укорінювача. Це забезпечить необхідне живлення та сприятиме швидкому укоріненню.

3. Чи потрібно обробляти полуницю від шкідників та хвороб

Перші 10 днів після посадки є критично важливими. У цей час рослина адаптується та вкорінюється, тому не варто проводити будь-яких обробок, щоб не створювати додатковий стрес. Через 10 днів, коли кущі зміцніють, проведіть профілактичну обробку від шкідників і хвороб. Це забезпечить полуниці здорове зростання і захист на осінньо-зимовий період. Для обробки можна використовувати різноманітні фунгіциди та (наприклад, «Квадріс») та інсектициди.