Осінній догляд за смородиною: як захистити кущі від хвороб і шкідників

Догляд за смородиною

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По завершенні збору врожаю робота в саду не зупиняється, адже вересень вимагає від садівників особливої уваги до ягідних кущів. Грамотний осінній догляд за смородиною допомагає рослинам відновитися та створює надійну основу для рясного врожаю в наступному сезоні.

Чому жовтіють і вкориваються плямами листя

Поступове осіннє пожовтіння листя є природним процесом і зазвичай не потребує застосування спеціальних фунгіцидів. Рослина може міняти колір через перенесену засуху, пошкодження кореневої системи або надмірне перезволоження ґрунту, а обприскування хімічними препаратами ці причини не усуне.

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Інша річ — грибкові захворювання, наприклад, американська борошниста роса. Вона проявляється у вигляді білуватого нальоту на молодих листочках і верхівках пагонів, який згодом ущільнюється та буріє. Для боротьби з такими проявами використовують системні фунгіциди, серед яких популярним аналогом є «Топаз» з активною речовиною пенконазол (розводять приблизно 2 мл на 10 л води), що здатний проникати в тканини рослини та пригнічувати розвиток інфекції. Також після опадання листя ефективно застосовують традиційну бордоську рідину.

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Боротьба зі шкідниками: тля, кліщі та стеклянниця

Осінній огляд кущів допомагає вчасно виявити сліди шкідників, проте не варто поспішати з обробкою, якщо на рослині помітні лише старі пошкодження без живих комах. Необґрунтоване застосування інсектицидів може зашкодити корисній мікрофлорі саду.

Особливу увагу слід приділяти специфічним шкідникам:

Кліщі не належать до комах, тому звичайні засоби проти тлі на них не діють. Необхідні спеціальні акарицидні препарати, дозволені для застосування на ягідних культурах. Бриунькові кліщі зимують усередині роздутих круглих бруньок, тому такі утворення слід збирати вручну або вирізати сильно заражені пагони.

Гусениці смородинової скляниці живляться всередині гілок, прогризаючи ходи в серцевині, через що поверхневе осіннє обприскування куща не дає результату. На зрізі всихаючого пагона можна виявити чорну пустоту або саму личинку. Пошкоджену гілку необхідно негайно зрізати до здорової світлої деревини або видалити весь пагон цілком біля самої основи та обов’язково спалити.

Санітарна обрізка та прибирання території

Правильна осіння обрізка передбачає видалення конкретних пошкоджених, сухих чи старих гілок, а не однакове вкорочення всього куща. Здорові зелені листя спеціально обривати не потрібно, доки вони продовжують живити рослину.

Обов’язковим етапом догляду є ретельне прибирання під кущами. Опале листя та рослинні залишки накопичують патогенні мікроорганізми і зимуючих шкідників. Їх збирання та знищення суттєво скорочує запас інфекції на наступний сезон, захищаючи смородину від повторних спалахів хвороб.

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