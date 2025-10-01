Осінній лайфгак: навіщо ставити миску з сіллю біля вікна

Сіль / © pixabay.com

З настанням холодів у багатьох квартирах з’являється конденсат на вікнах. Це спричиняє вогкість, цвіль і навіть руйнування рам. Один із народних способів уникнути проблеми — поставити на підвіконня миску з сіллю.

Про це повідомило видання IFLScience.

«Конденсація — це не питання однієї конкретної температури, а різниці між двома температурами: температурою повітря і температурою точки роси. Точка роси — це температура, за якої може утворитися роса, тобто коли повітря стає насиченим і більше не може утримувати водяну пару. Будь-яке додаткове охолодження призводить до конденсації водяної пари», — зазначили експерти.

Коли пара перетворюється на краплі, які стікають по вікну й створюють сприятливе середовище для цвілі.

Сіль у цьому випадку працює як природний осушувач. Вона вбирає вологу з повітря, тому на склі може утворюватися менше крапель. Для цього підходить і звичайна кухонна, і кам’яна сіль. Важливо лише міняти її, коли вона злипається від вологи.

Та вчені застерігають: метод не є універсальним. Сіль ефективно поглинає воду лише за дуже високої вологості — понад 74% при 20 °C. У більшості помешкань цей показник нижчий — від 30 до 60%, максимум 70% у вологих кімнатах.

Отже, сіль може трохи допомогти, але не усуває проблему повністю. Найнадійніший спосіб уникнути конденсату — регулярне провітрювання та використання кондиціонера чи осушувача повітря.

