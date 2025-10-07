- Дата публікації
Осінній манікюр на жовтень 2025 року: п’ять свіжих трендів, які варто спробувати вже зараз
Жовтень 2025 року диктує нові правила у світі манікюру: яскраві літні відтінки та білосніжні дизайни поступаються місцем більш насиченим і стильним сезонним рішенням.
Професійні майстри радять обирати між класикою та сучасними експериментами, враховуючи форму нігтів і власний стиль.
“Цього сезону виділяються два напрямки, — зазначає майстриня та амбасадорка The Gel Bottle Шенік Докінс. — Максималістичні дизайни з горошком, контрастними кольорами та різними мотивами на кожній руці створюють яскравий ефект. Другий напрямок — мінімалістичні французькі кінчики, які повторюють природну усмішку нігтя та його колір, забезпечуючи акуратний і чистий вигляд. Для точності важливо використовувати тонкий пензлик”.
Майстриня Анна Тейлор додає, що класичний французький манікюр цього року отримує сучасне переосмислення. “Глибокі французькі кінчики подовжують нігті, а абстрактні елементи з хромом та 3D-акценти роблять образ сучасним і виразним. Візерунок під черепаху та магнітні гель-кінчики додають розкоші та стилю”, — пояснює вона.
Що варто відкласти на наступні сезони? Фруктові мотиви та пастельні відтінки поступово виходять з моди. Натомість тренд — спокійні світлі відтінки (фісташковий, волошковий) та розкішні глянцеві темні, металеві й перламутрові тони.
Топ-5 трендів осіннього манікюру 2025 року
Горох “Гарячий шоколад”
Тепле коричневе тло з білими горошинами. Легкий для самостійного виконання або салонного дизайну, поєднує елегантність і грайливість.
Акварельний хром
Омбре з глибоких осінніх та яскравих кам’яних тонів із прозорим хромовим шаром для плавного переходу між сезонами.
Чорний французький манікюр
Класичний французький дизайн у сучасному виконанні: чорний кінчик замість білого. Підходить для будь-якої довжини нігтів і коротких форм.
Глянцевий “Черепаховий”
Комбінація бурштинового, коричневого та чорного кольорів із глянцевим топом. Класика природи, адаптована для осіннього сезону.
Бордове сяйво
Насичений відтінок “чорна вишня” для класичного елегантного манікюру. Підходить для довгих і коротких нігтів, універсальний та стильний вибір.