Осінній манікюр на жовтень 2025 року: п’ять свіжих трендів, які варто спробувати вже зараз

Жовтень 2025 року диктує нові правила у світі манікюру: яскраві літні відтінки та білосніжні дизайни поступаються місцем більш насиченим і стильним сезонним рішенням.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Тренди в манікюрі в жовтні 2025 року

Тренди в манікюрі в жовтні 2025 року / © unsplash.com

Професійні майстри радять обирати між класикою та сучасними експериментами, враховуючи форму нігтів і власний стиль.

“Цього сезону виділяються два напрямки, — зазначає майстриня та амбасадорка The Gel Bottle Шенік Докінс. — Максималістичні дизайни з горошком, контрастними кольорами та різними мотивами на кожній руці створюють яскравий ефект. Другий напрямок — мінімалістичні французькі кінчики, які повторюють природну усмішку нігтя та його колір, забезпечуючи акуратний і чистий вигляд. Для точності важливо використовувати тонкий пензлик”.

Майстриня Анна Тейлор додає, що класичний французький манікюр цього року отримує сучасне переосмислення. “Глибокі французькі кінчики подовжують нігті, а абстрактні елементи з хромом та 3D-акценти роблять образ сучасним і виразним. Візерунок під черепаху та магнітні гель-кінчики додають розкоші та стилю”, — пояснює вона.

Що варто відкласти на наступні сезони? Фруктові мотиви та пастельні відтінки поступово виходять з моди. Натомість тренд — спокійні світлі відтінки (фісташковий, волошковий) та розкішні глянцеві темні, металеві й перламутрові тони.

Топ-5 трендів осіннього манікюру 2025 року

Горох “Гарячий шоколад”

Горох “Гарячий шоколад” / © Фото з відкритих джерел

Горох “Гарячий шоколад” / © Фото з відкритих джерел

Тепле коричневе тло з білими горошинами. Легкий для самостійного виконання або салонного дизайну, поєднує елегантність і грайливість.

Акварельний хром

Акварельний хром / © amazon.com

Акварельний хром / © amazon.com

Омбре з глибоких осінніх та яскравих кам’яних тонів із прозорим хромовим шаром для плавного переходу між сезонами.

Чорний французький манікюр

Чорний французький манікюр / © amazon.com

Чорний французький манікюр / © amazon.com

Класичний французький дизайн у сучасному виконанні: чорний кінчик замість білого. Підходить для будь-якої довжини нігтів і коротких форм.

Глянцевий “Черепаховий”

Глянцевий “Черепаховий” / © etsy

Глянцевий “Черепаховий” / © etsy

Комбінація бурштинового, коричневого та чорного кольорів із глянцевим топом. Класика природи, адаптована для осіннього сезону.

Бордове сяйво

Бордове сяйво / © Facebook

Бордове сяйво / © Facebook

Насичений відтінок “чорна вишня” для класичного елегантного манікюру. Підходить для довгих і коротких нігтів, універсальний та стильний вибір.

