348
2 хв

Осінній must-have - джинсова сорочка: як і з чим носити, аби виглядати стильно

Мust-have осені-2025 - це джинсова сорочка.

Віра Хмельницька
Джинсова сорочка.

© Associated Press

У новому сезоні джинсова сорочка впевнено повертається у вуличний стиль, адже вона зручна та функціональна. Її секрет - в органічному поєднанні з будь-яким одягом - від структурованого блейзера до бохо-сукні.

ТСН.ua розповідає про сім безпрограшних способів носити джинсову сорочку за матеріалами Vogue.

З блейзером та класичними штанами

Одне із найцікавіших поєднань - стилі оверсайз у поєднанні з більш формальним одягом. Наприклад, під структурованим блейзером або заправленою в брюки. Таке поєднання підходить як для офісу, так і для прогулянки. Додайте лофери, туфлі на підборах або модні кросівки, аби довершити образ.

Джинс з джинсом

Протягом багатьох років тотальний денім-лук вважали несмаком. Втім, зараз таке поєднання є дуже модними. Секрет деніму полягає в поєднанні відтінків або фактур і додаванні аксесуарів. Наприклад, сорочка з темними джинсами, яскравий ремінь, або шкіряна сумка

З сукнею

Таке поєднання - гарна нагода носити свої улюблені літні сукні восени. Ідеальний образ - джинсова сорочка поверх сукні-комбінації, з платтям з легкої або трикотажної тканини. Закатайте рукави, додайте намисто або хустку на шию - і мерщій на прогулянку.

Зав'язана на талії

Зав'язана на талії сорочка поверх спідниці або брюк з високою талією підкреслює фігуру і додає несподіваного акценту простому образу. Денім-сорочка гарно поєднується з легкими тканинами, з спідницею міді або з широкими джинсами темного кольору.

З абсолютно несподіваними речами

Джинсова сорочка поєднується з тим, що теоретично не поєднується - як з тюлевою спідницею, металізованими штанами, шкіряними речами або навіть тваринним принтом.

У форматі сукні

Існує безліч різновидність суконь з цієї тканини. Ще одним дуже хорошим варіантом буде придбати сорочку на кілька розмірів більшу і носити її як сукню, накидку або в більш розслаблених і оверсайз-образах.

Як куртку

Ще один ідея для осіннього образу - верхній одяг. Джинсова сорочка — це незамінний і універсальний базовий елемент гардеробу. Просто одягніть під неї улюблену майку чи футболку.

Нагадаємо, ми назвали трендові осінні сукні цього сезону, щоб ви могли легко оновити свій гардероб.

