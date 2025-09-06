- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 2 хв
Осінній must-have - джинсова сорочка: як і з чим носити, аби виглядати стильно
Мust-have осені-2025 - це джинсова сорочка.
У новому сезоні джинсова сорочка впевнено повертається у вуличний стиль, адже вона зручна та функціональна. Її секрет - в органічному поєднанні з будь-яким одягом - від структурованого блейзера до бохо-сукні.
ТСН.ua розповідає про сім безпрограшних способів носити джинсову сорочку за матеріалами Vogue.
З блейзером та класичними штанами
Одне із найцікавіших поєднань - стилі оверсайз у поєднанні з більш формальним одягом. Наприклад, під структурованим блейзером або заправленою в брюки. Таке поєднання підходить як для офісу, так і для прогулянки. Додайте лофери, туфлі на підборах або модні кросівки, аби довершити образ.
Джинс з джинсом
Протягом багатьох років тотальний денім-лук вважали несмаком. Втім, зараз таке поєднання є дуже модними. Секрет деніму полягає в поєднанні відтінків або фактур і додаванні аксесуарів. Наприклад, сорочка з темними джинсами, яскравий ремінь, або шкіряна сумка
З сукнею
Таке поєднання - гарна нагода носити свої улюблені літні сукні восени. Ідеальний образ - джинсова сорочка поверх сукні-комбінації, з платтям з легкої або трикотажної тканини. Закатайте рукави, додайте намисто або хустку на шию - і мерщій на прогулянку.
Зав'язана на талії
Зав'язана на талії сорочка поверх спідниці або брюк з високою талією підкреслює фігуру і додає несподіваного акценту простому образу. Денім-сорочка гарно поєднується з легкими тканинами, з спідницею міді або з широкими джинсами темного кольору.
З абсолютно несподіваними речами
Джинсова сорочка поєднується з тим, що теоретично не поєднується - як з тюлевою спідницею, металізованими штанами, шкіряними речами або навіть тваринним принтом.
У форматі сукні
Існує безліч різновидність суконь з цієї тканини. Ще одним дуже хорошим варіантом буде придбати сорочку на кілька розмірів більшу і носити її як сукню, накидку або в більш розслаблених і оверсайз-образах.
Як куртку
Ще один ідея для осіннього образу - верхній одяг. Джинсова сорочка — це незамінний і універсальний базовий елемент гардеробу. Просто одягніть під неї улюблену майку чи футболку.
