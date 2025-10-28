Осіннє нашестя дрібних комах: експерти попереджають про приховану загрозу

Лусочниця. Фото: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

У листопаді в оселях все частіше можна помітити дрібних сріблястих комах — лусочниць. Експерти попереджають: їхня поява може свідчити про надмірну вологість у домі, що шкодить і будівлі, і здоров’ю.

Про це повідомило видання Express.

Лусочниця — невелика блискуча комаха витягнутої форми, схожа на краплю. Вона ховається у щілинах, під плінтусами, біля підвіконь чи в темних затишних кутах, особливо там, де тепло та волого. Найактивнішими ці непрохані «гості» стають восени, коли рівень вологості в приміщеннях зростає.

Хоча лусочниці не кусаються і не переносять інфекцій, сам факт їхньої присутності вже є тривожним сигналом. Комахи шукають сирість, а отже, десь у стінах або підлозі може накопичуватися волога. Це призводить до цвілі, грибка та псування дерев’яних конструкцій. У довгостроковій перспективі такі умови можуть викликати алергії або проблеми з диханням.

Крім того, лусочниці здатні дістатися до продуктів харчування, тому фахівці радять регулярно перевіряти запаси та позбуватися всього, що має ознаки зараження.

Найчастіше ці комахи потрапляють додому разом із речами: книжками, коробками чи паперами. Оселившись, вони легко пересуваються між кімнатами крізь дрібні щілини в підлозі й стінах. Через те що лусочниці активні переважно вночі, вдень їх помітити складно.

Експерт з Victorian Plumbing Алекс Вудс зазначає, що найбільше лусочниці «цінують» ванні кімнати та інші вологі простори. Щоб зменшити ризик їх появи, він радить:

встановити витяжку або осушувач повітря, особливо в кімнатах без вікон

провітрювати ванну після душу

ретельно просушувати рушники та килимки

Фахівці підкреслюють: боротися потрібно не лише з комахами, а й з причиною їхньої появи. Якщо ігнорувати проблему вологи, з часом це може обернутися серйозними наслідками для здоров’я.

