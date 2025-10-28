ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Осіннє нашестя дрібних комах: експерти попереджають про приховану загрозу

Маленькі срібні комахи, що ховаються у ванній або біля плінтусів, можуть сигналізувати про серйозну проблему.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лусочниця. Фото: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Лусочниця. Фото: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

У листопаді в оселях все частіше можна помітити дрібних сріблястих комах — лусочниць. Експерти попереджають: їхня поява може свідчити про надмірну вологість у домі, що шкодить і будівлі, і здоров’ю.

Про це повідомило видання Express.

Лусочниця — невелика блискуча комаха витягнутої форми, схожа на краплю. Вона ховається у щілинах, під плінтусами, біля підвіконь чи в темних затишних кутах, особливо там, де тепло та волого. Найактивнішими ці непрохані «гості» стають восени, коли рівень вологості в приміщеннях зростає.

Хоча лусочниці не кусаються і не переносять інфекцій, сам факт їхньої присутності вже є тривожним сигналом. Комахи шукають сирість, а отже, десь у стінах або підлозі може накопичуватися волога. Це призводить до цвілі, грибка та псування дерев’яних конструкцій. У довгостроковій перспективі такі умови можуть викликати алергії або проблеми з диханням.

Крім того, лусочниці здатні дістатися до продуктів харчування, тому фахівці радять регулярно перевіряти запаси та позбуватися всього, що має ознаки зараження.

Найчастіше ці комахи потрапляють додому разом із речами: книжками, коробками чи паперами. Оселившись, вони легко пересуваються між кімнатами крізь дрібні щілини в підлозі й стінах. Через те що лусочниці активні переважно вночі, вдень їх помітити складно.

Експерт з Victorian Plumbing Алекс Вудс зазначає, що найбільше лусочниці «цінують» ванні кімнати та інші вологі простори. Щоб зменшити ризик їх появи, він радить:

  • встановити витяжку або осушувач повітря, особливо в кімнатах без вікон

  • провітрювати ванну після душу

  • ретельно просушувати рушники та килимки

Фахівці підкреслюють: боротися потрібно не лише з комахами, а й з причиною їхньої появи. Якщо ігнорувати проблему вологи, з часом це може обернутися серйозними наслідками для здоров’я.

Нагадаємо, досвідчені дезінфектори розповіли про простий, безпечний і надзвичайно ефективний метод позбутися тарганів.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie