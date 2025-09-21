ТСН у соціальних мережах

Осіннє рівнодення 22 вересня: головні народні вірування, традиції та ритуали на щастя

Давні традиції радять у цей день завершувати справи та планувати майбутнє.

Осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

22 вересня 2025 року в північній півкулі настане осіннє рівнодення. Це день, коли тривалість світлого і темного часу доби майже однакова. Від цієї дати ніч поступово починає подовжуватися і досягне своєї максимальної тривалості під час зимового сонцестояння. Для мешканців південної півкулі, навпаки, починається весна.

Астрономічно це момент, коли центр Сонця проходить через земний екватор, переходячи з північної півкулі в південну. У давнину саме такі дні ставали своєрідними точками відліку календаря. Для багатьох народів вони були важливими орієнтирами, до яких присвячували закінчення робіт і початок нового періоду.

У слов’ян, єгиптян, скандинавів та інших цивілізацій день рівнодення асоціювався з переходом від літа до осені. Люди завершували сільськогосподарські справи та влаштовували гучні застілля. На стіл обов’язково подавали страви з овочів та м’яса — вважалося, що це забезпечить достаток і ситість на наступний рік.

Також існував звичай зустрічати гостей та проводити день у колі родини й друзів. Головним сенсом свята було підбиття підсумків, завершення розпочатих справ і планування майбутнього.

Згідно з народними віруваннями, у цей день добре загадувати бажання та будувати плани. Для цього писали свої цілі й мрії на аркуші паперу, а потім клали його під подушку. Вважалося, що це допоможе втілити задуми.

Особливо сприятливим 22 вересня вважали для самотніх людей, які прагнули знайти пару. Щоб привернути кохання, у домі створювали символічну присутність другої людини: накривали стіл на двох, клали другу подушку на ліжко чи ставили поруч дві зубні щітки.

Заборон на рівнодення не було, але наші пращури намагалися не сваритися з близькими й не починати нових справ. Адже цей день вважався часом завершення, гармонії та підбиття підсумків.

Раніше ми повідомляли, що 2025 року осіннє рівнодення настане в понеділок, 22 вересня, о 21:19 за східноєвропейським часом. Саме від цього дня офіційно розпочинається осінь, і сонце поступово буде дарувати нам усе менше світла: щодня приблизно на 4 хвилини коротшає світловий день, аж до зимового сонцестояння 21 грудня.

