Основні альтернативи волоським горіхам: чим можна замінити цей продукт в раціоні

Волоські горіхи частий компонент різноманітних страв. Вони відрізняються унікальним смаком, текстурою та мають чимало поживних властивостей. Однак інколи їх потрібно замінити. Наприклад, через відсутність чи алергію.

Якщо ви хочете замінити волоські горіхи в різних рецептах, важливо враховувати їх смакові якості, текстуру. Тільки тоді можна підібрати дійсно достойну альтернативу.

Пекан

За смаком і текстурою ці горіх дуже схожі на волоські. Вони відрізняються дещо солодкуватим присмаком, маслянистою текстурою. Їх можна сміливо використовувати як перекушування чи під час приготування різноманітної випічки. Якщо говорити про пропорції в стравах, то вони можуть бути такими ж, якби ви використовували волоські горіхи.

Кеш'ю

Відрізняються солодкуватим смаком та кремовою текстурою, тому можуть замінити волоські горіхи без особливих проблем. Їх використовують в випічці, салатах, соусах. Також з кеш'ю виготовляють горіхову олію. Пропорції у стравах будуть такі ж самі, як у разі з волоськими горіхами.

Мигдаль

Ці горіхи вже мають злегка солонуватий присмак, добре відчутний горіховий смак. Вони хрумкі. Це ідеальний варіант для перекушування. А ще мигдаль можна використовувати у випічці, салатах, гранолі. Для покращення текстури мигдаль переважно використовують у подрібненому чи нарізаному вигляді.

Фундук

Відрізняється дещо землистим смаком, солодкуватим присмаком та хрумкою текстурою. Цей горіх підходить лише для десертів, випічки, салатів. З нього часто готують горіхову пасту.

Чим замінити волоські горіхи у салатах

Найкращою альтернативою волоським горіхам у салатах стане насіння соняшника чи гарбуза. Вони додадуть страві необхідного горіхового смаку та хрумкої текстури.

Чим замінити волоські горіхи у випічці

Якщо ви плануєте пекти торт чи готувати десерт, де повинні бути волоські горіхи, але їх потрібно чимось замінити, зверніть увагу на макінські горіхи. Вони ідеально підходять для пигорів і тортів. Також можете спробувати фісташки, які відрізняються солодким смаком і м'якою текстурою.

Чим можна замінити волоські горіхи людям з алергією на них

Якщо у вас алергія на горіхи, спробуйте замінити їх насінням чіа. Воно має м'який смак та ідеально підходять не лише для приготування поживного смузі, але й випічки. А ось джерелом омега-3-жирних кислот стануть насіння льону. Щоб додати легкий горіховий смак в салати чи у випічку, а також збагатити страву білком, використовуйте насіння конопель.

У різноманітних десертах та випічці можна використовувати вівсяні пластівці. Вони додадуть страві необхідної текстури і можуть мати легкий горіховий присмак. А ще спробуйте амарант. Завдяки своїй хрумкій текстурі він чудово підходить для салатів.

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