Особливий символ Японії: чи можна садити сакуру біля будинку і основні правила догляду за деревом

За останні роки сакура стала популярним деревом серед українців. Пахучий символ Японії можна побачити не лише в скверах чи парках, але й на присадибних ділянках.

Де можна садити сакуру

Пам'ятайте, що ці дерева потребують достатньої кількості сонячного світла, а тому слід ретельно обдумати місце, де ви хочете посадити сакуру. Оптимальним вважається така зона в саду, де дерево буде зростати поряд з іншими рослинами та кущами, які не перекриватимуть для нього доступ до сонячного світла.

Враховуйте і розмір сакури. Дерево може сягати у висоту до 12 метрів, а тому його не рекомендують висаджувати дуже близько від будинку чи іншої споруди. Звичайно, різні сорти сакур відрізняються за формою та розмірами, а тому перед висаджуванням варто ознайомитися з основними властивостями того дерева, яке ви придбали.

Чи можна садити сакуру біля будинку: основні правила догляду

Сакура — ніжне та пахуче дерево, яке наприкінці квітня — на початку травня (в залежності від погодних умов та регіону) обсипане рожевими квітами. Як довго квітнуть сакури? Зазвичай період квітіння відбувається протягом двох тижнів. Проте, для висаджування сакури в домашніх умовах потрібно враховувати кілька важливих порад:

сонячне світло — сонячні місця улюблені для сакури, тому потрібно підбирати таку ділянку саду, де на дерево будуть падати сонячні промені протягом всього чи більшої частини дня;

— сонячні місця улюблені для сакури, тому потрібно підбирати таку ділянку саду, де на дерево будуть падати сонячні промені протягом всього чи більшої частини дня; простір — для розвіту і розростання сакурі потрібно достатньо місця, про це варто подбати до висаджування;

— для розвіту і розростання сакурі потрібно достатньо місця, про це варто подбати до висаджування; догляд — щоб сакура ніжно квітнула, їй потрібен постійний догляд, зокрема, вона вимагає регулярного обрізання, підживлення і поливання;

— щоб сакура ніжно квітнула, їй потрібен постійний догляд, зокрема, вона вимагає регулярного обрізання, підживлення і поливання; ґрунт — для цього дерева підійде добре дренований ґрунт без відстоювання вологи. Перед висаджуванням переконайтесь, що земля має відповідний склад (для пишного квітіння сакурі потрібно достатньо азоту та калію);

— для цього дерева підійде добре дренований ґрунт без відстоювання вологи. Перед висаджуванням переконайтесь, що земля має відповідний склад (для пишного квітіння сакурі потрібно достатньо азоту та калію); сусіди — біля сакури не варто садити дерева, які будуть створювати зайву тінь.

Врахуючи всі ці фактори, можна отримати неповторну сакуру, яка створить особливу, романтичну атмосферу біля вашого будинку.

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