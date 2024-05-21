Останні дні, коли за місячним календарем можна садити картоплю

Місячний посівний календар - коли садити картоплю у травні та в червні

Якщо картопля ще не посаджена, це можна ще встигнути зробити у травні та червні.

Попри те, що картопля не є капризною культурою, морози для неї все ж небезпечні. Основне, дочекатися, щоб температура повітря не опускалася нижче 10°, а ґрунт прогрівся до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. Через цьогорічні травневі заморозки, у декого посаджена картопля підмерзла, а дехто відклав її садіння.

У будь-якому разі в кінці травня та в червні можна посадити середньопізні та пізні сорти, які викопують на початку вересня.

Коли посадити картоплю за місячним календарем 2024

Деякі фази Місяця підходять для садіння овочів краще, а деякі -- ні. На думку астрологів картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або коли він зростає, наприкінці фази.

У травні - 26-27, 30-31 числа.

У червні - 3-4, 17-19, 22-23 числа.

Перед садінням картоплю краще проростити.

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