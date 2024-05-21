Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Останні дні, коли за місячним календарем можна садити картоплю

Останні дні, коли за місячним календарем можна садити картоплю

Коли садити картоплю за місячним календарем

Місячний посівний календар - коли садити картоплю у травні та в червні

Якщо картопля ще не посаджена, це можна ще встигнути зробити у травні та червні.

Попри те, що картопля не є капризною культурою, морози для неї все ж небезпечні. Основне, дочекатися, щоб температура повітря не опускалася нижче 10°, а ґрунт прогрівся до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. Через цьогорічні травневі заморозки, у декого посаджена картопля підмерзла, а дехто відклав її садіння. 

У будь-якому разі в кінці травня та в червні можна посадити середньопізні та пізні сорти, які викопують на початку вересня.

Коли посадити картоплю за місячним календарем 2024

Деякі фази Місяця підходять для садіння овочів краще, а деякі -- ні. На думку астрологів картоплю найкраще садити тоді, коли Місяць спадає, або коли він зростає, наприкінці фази.

  • У травні - 26-27, 30-31 числа.
  • У червні - 3-4, 17-19, 22-23 числа.

Перед садінням картоплю краще проростити.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Наступна публікація