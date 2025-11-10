Остання передзимова обробка рослин: що неодмінно потрібно зробити, коли опаде листя

Обробка саду восени

Після того, як дерева повністю скинули листя, настає час для проведення останньої передзимової обробки саду. І це не просто традиція, а необхідний стратегічний крок для захисту майбутнього врожаю.

Якщо залишити дерева необробленими, у тріщинах кори та під її лусочками надійно влаштуються на зимівлю яйця комах і личинки шкідників, а грибкові інфекції та спори залишаться на корі й у верхньому шарі ґрунту, щоб з першим весняним теплом активно атакувати молоді бруньки. Саме тому осіння санітарна обробка є обов’язковою профілактикою.

Для останньої обробки садівники традиційно використовують дві основні речовини

Залізний купорос — захист від інфекцій та живлення

Залізний купорос (сульфат заліза) є високоефективним фунгіцидом, що не лише знищує спори грибкових захворювань, але й успішно бореться з мохом та лишайниками, які часто покривають стару кору дерев. Крім того, цей елемент додатково насичує рослини залізом, що є життєво важливим для зміцнення імунітету та запобігання хлорозу навесні.

Для приготування робочого розчину потрібно розчинити від 300 до 500 грамів купоросу в 10 літрах води. Отриманим розчином дерева обприскують рівномірно, починаючи від основи стовбура і рухаючись до найтонших кінцівок гілок. На ділянках зі старою, вкритою лишайниками корою рекомендується спершу провести механічне очищення за допомогою щітки, а вже потім наносити розчин.

Карбамід — проти шкідників і для весняного азоту

Карбамід, відомий як сечовина, є відмінним засобом для знищення комах, які заховалися на зимівлю, а також їхніх яєць та спор хвороб, що зачаїлися у тріщинах кори, він створює несприятливе середовище для патогенів.

Для осінньої обробки готують концентрований розчин — 500 грамів карбаміду розчиняють у 10 літрах води. Цим розчином рівномірно обприскують крони та стовбури дерев.

Додаткова перевага карбаміду полягає в тому, що він збагачує ґрунт навколо стовбурів азотом, який стане доступним для рослин лише навесні, стимулюючи активний початок росту.

Подвійний удар: осіння бакова суміш

Для більшої ефективності та економії часу обидва засоби можна поєднати в одній робочій суміші. Для цього в 10 літрів води додають 300 грамів залізного купоросу та від 500 до 700 грамів карбаміду. Така комбінація забезпечує подвійну дію, проте слід пам’ятати — цю потужну суміш використовують виключно восени, оскільки навесні вона може спричинити опіки та пошкодити молоде листя, що розпускається.

Ідеальний час для обприскування

Обробку потрібно проводити лише в суху та безвітряну погоду. Температура повітря має бути від +5 °C градусів цельсія і вище. Якщо стовпчик термометра опустився нижче плюс трьох градусів, краще відкласти роботу. Крім того, вкрай важливо, щоб після обприскування не було дощу щонайменше протягом 8 годин, інакше весь захисний розчин буде просто змитий.