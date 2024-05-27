Останній дзвінок 2024 року: найкрасивіші привітання для вчителів та школярів

Ось-ось у школах України пролунає останній дзвінок. Це особливе свято для вчителів та учнів. Ми зібрали для вас красиві та душевні привітання з останнім дзвінком.

Подяка за навчання: як привітати вчителів з останнім дзвінком 2024 року

Дорогі вчителі, сьогодні день, коли настав час забути про плани та уроки, коли для нас дзвенить Останній дзвінок. Бажаємо чудово провести це літо, наповнити своє життя яскравими враженнями та лише позитивними емоціями, а себе – неймовірними силами та натхненням, що забезпечить гарантований успіх нового навчального року.

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Нас математики навчали,

Щоб ми усе прорахували:

Що множити, а що ділити

І як в складному світі жити.

Любов нам множити потрібно,

Ділити радість принагідно,

От щирість й щедрість — додавати,

А зло від серця віднімати.

І як почнемо так робити,

То правильно ми будем жити:

Чудово, здорово і ясно.

То ж буде все у нас прекрасно.

За це ми вдячні вчителям.

Від нас — уклін доземний вам!

(привітання з сайту "Пустунчик")

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У день Останнього дзвоника хочемо подякувати нашим чудовим і добрим вчителям. Спасибі, дорогі, за вашу чуйність і розуміння, за ваше тепло і посмішки, за міцні знання і радість. Ми хочемо побажати вам великого успіху в усіх справах, обов'язково міцного здоров'я, великого ентузіазму, терпіння і поваги. До побачення, наші улюблені вчителі!

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Клітина та мембрана, ядро, імунітет.

Все це біологія, є такий предмет.

Який чудовий вчитель її нам викладав,

У світ природознавства нам стежку прокладав.

Ми з Вами всі моря пропливли

І усі гори підкорили.

Ми вдячні Вам за ті знання,

Що нам даруєте щодня!

(привітання з сайту "Пустунчик")

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Шановні вчителі, вітаю вас з останнім дзвоником! Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи. Ваш внесок у життя учнів неоціненний, і я вдячний за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень!

Щасливих літніх канікул: привітання з останнім дзвінком 2024 року школярам

Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!

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Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

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Вітаю з останнім дзвоником! Це період, коли закінчується один етап і починається інший. Тому бажаю поновлення, нових ідей, натхнення, гарного відпочинку і перезавантаження перед наступним роком!

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Вам бажаємо ми вперед йти,

Відчуваючи силу всіх прагнень,

І нехай буде щастя попереду,

І нехай буде багато вражень!

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Колись веселий дзвоник вас зустрічав на порозі в 1 клас, а сьогодні він лунає на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і щемливим ​​сумом від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Дорогі випускники! Нехай кожен із вас знайде свою дорогу в житті. Для вас у шкільних вікнах завжди буде горіти світло.

Останній дзвінок 2024 року: картинки українською мовою

Останній дзвінок 2024 / Фото: ТСН.ua

Останній дзвінок 2024 / Фото: ТСН.ua

Останній дзвінок 2024 / Фото: ТСН.ua

Останній дзвінок 2024 / Фото: ТСН.ua