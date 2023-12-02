Остеопати розповіли, як правильно носити взуття взимку і яким воно повинно бути

В чому ходити взимку і яким повинне бути зимове взуття, щоб було зручно та без шкоди для здоров'я?

В холодну пору року зростає навантаження на ноги, стопи перебувають в постійній напрузі, яка йде нагору, в литкові м'язи, призводячи судоми і спазми. Особливо сильне навантаження у період снігопадів, стверджують остеопати.

Лікарі кажуть, що саме на стопи припадає найбільше навантаження усього тіла. Тому вони отримують найбільше стресу. Але якщо влітку стопа вільна і дихає в сандалях, то взимку на ногах зашнуровані важкі черевики або чоботи. Стопи ще більше напружуються.

Враховуючи, що в холодний період потрібно не просто йти на прогулянку, а долати перешкоди у вигляді снігових наметів та кучугур, слизькі місця, дуже важливо, щоб взуття було максимально зручним і якісним. Остеопати підкреслюють, що часто у зимового взуття жорстка підошва, яка на сильному морозі може ще сильніше "задубіти". Навантаження на стопу зростає.

Після того, як напруга пішла в литкові м'язи, вона просувається ще далі і досягає повздовжньої мускулатури, яка бере участь у підтримці вертикального положення тіла. Досягає вона навіть м'язів шиї. Остеопати кажуть, що дуже важливо, щоб стопи перебували у розслабленому положенні. А воно залежить від правильного взуття.

Якщо ви знаєте, що у вас нове або не дуже зручне взуття, краще заздалегідь прорахувати маршрут, щоб черевики перебували на ногах мінімальний період часу. На роботі за можливості зніміть взуття, перевзуйтесь в капці. Так ногам буде вільніше.

Все-таки перенапружили стопи і з'явилася важкість в ногах? Зробіть теплу ванночку і помасажуйте стопи. А під час вибору зимового взуття лікарі радять звертати увагу на зручні, м'які моделі із зап'ятником, щоб м'язи стопи не напружувалися. Враховуйте, що взуття повинне добре захищати пальці і бути на 1,5 розміри більшим, ніж ваше звичайне.

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