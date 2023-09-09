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Освіжать обличчя і позбавлять кількох років: зірковий стиліст розповів про три кольори, які молодять

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Освіжать обличчя і позбавлять кількох років: зірковий стиліст розповів про три кольори, які молодять

Який колір робить жінку молодшою / Фото: Pexels

Якщо ви хочете виглядати молодшою та бажаєте підібрати одяг, який допоможе освіжити обличчя, варто звернути увагу на ці три кольори. На думку зіркового стиліста воно молодять на кілька років.

Про це розповіли у виданні Who What Wear, поговоривши з зірковим стилістом Ендрю Гелвіксом. Він наполягає на тому, що колір відіграє таку важливу роль у вашому гардеробі — майже таку ж важливу, як і сам одяг. Поділився професіонал і тим, якого кольору слід точно уникати, якщо ви хочете виглядати молодшою. Виявляється це чорний колір. Стиліст вважає, що він надто суворий. А ось юнацькою енергією відрізняються червоний, рожевий та фіолетовий. Тому варто спробувати їх, якщо ви хочете виглядати більш свіжою і скинути кілька років.

Справжній червоний

Червоний — улюблений колір багатьох зірок і не дивно, адже він сповнений особливою енергією та силою. Тому Гелвікс вказує, що саме його потрібно обирати, якщо ви хочете візуально скинути кілька зайвих років. І знаменитості лише підтверджують цю думку стиліста.

Амаль Клуні / © Associated Press
Амаль Клуні / Фото: Associated Press
Голлі Беррі / © Associated Press
Голлі Беррі / Фото: Associated Press
Сінді Кроуфорд / © Associated Press
Сінді Кроуфорд / Фото: Associated Press

Яскравий рожевий

Знаменитості старше 40 років вже не раз доводили, що коли справа доходить до бажання виглядати молодою та свіжою, яскраво рожевий колір вирішує будь-яку проблему. Зверніть особливу увагу на яскраві відтінки кольору фуксії. Стиліст впевнений, що в такому одязі кожна жінка буде виглядати неперевершено.

Дженіфер Лопез / © Associated Press
Дженіфер Лопез / Фото: Associated Press
Селін Діон / © Associated Press
Селін Діон / Фото: Associated Press
Керрі Вашингтон / © Associated Press
Керрі Вашингтон / Фото: Associated Press

Ніжний бузковий

Фіолетовий колір вважається найменш очевидним для жінок, які досягли певного віку. Але стиліст впевнений, що завдяки ніжному бузковому відтінку можна кинути виклик старінню і виглядати на кілька років молодшою.

Амаль Клуні / © Associated Press
Амаль Клуні / Фото: Associated Press
Кетрін МакФі / © Associated Press
Кетрін МакФі / Фото: Associated Press
Джемма Артертон / © Associated Press
Джемма Артертон / Фото: Associated Press

Спробуйте і ви ці зіркові поради, щоб візуально освіжити обличчя і "скинути" кілька років.

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Дата публікації
Перегляди
41
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