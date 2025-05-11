Оси оминатимуть ваш дім десятою дорогою: які засоби відлякують цих комах

Як прогнати ос зі своєї ділянки / © www.freepik.com/free-photo

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Розповідаємо, чи небезпечні оси для людей, і як їх прогнати зі своєї ділянки.

Чи є небезпечними оси для людини: про це варто знати

Ці комахи з’являються на початку квітня і починають шукати місця, щоб облаштувати гнізда. Зазвичай активне облаштування свого місця проживання оси починають вже у травні. А в серпні ці комахи стають найбільш активними й починають надокучати людям.

Якщо оси відчувають небезпеку, то вони можуть нападати. У більшості випадків їхні болісні укуси не становлять загрози для здоров’я людини. Уражена ділянка шкіри може набрякнути й почервоніти. Однак, треба бути обережними тим, у кого є алергічна реакція на укуси цих комах. Також для алергіків оса може бути небезпечною, коли потрапить у варення. Тоді можлива серйозна алергічна реакція, зокрема набряк гортані.

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Як позбутися ос за допомогою народних засобів

Рослини. Щоб оси оминали ваше подвір’я та город, можна посадити деякі рослини. Ці комахи не люблять запаху лаванди, м’яти, орегано, базиліку, жасмину. Окрім того, помідори також видають запах, який відлякує не лише ос, а й комарів.

Рідкий дим. Такий метод також є безпечним для комах. Щоб не розводити багаття, можна придбати в магазині рідкий дим, пересипати його до пляшки з пульверизатором і розпорошити у місцях скупчення ос. Однак варто пам’ятати, що цей запах також неприємний і для людей. А ще рідкий дим швидко вивітрюється, тому доведеться розпорошувати його кілька разів на день.

Лимон. Оси бояться запаху цього цитруса, тому можна розставити ємності з нарізаним лимоном на своєму подвір’ї чи в саду.

Ефірні олії. Можна зробити саше з запахом гвоздики, розмарину лемонгарсу чи чайного дерева і розставити їх на підвіконнях та в саду. Ці запахи вважаються найбільш ефективними для відлякування ос. Також можна використовувати ароматичні свічки та дифузори на терасі чи балконі, щоб створити сильний запах, який не дозволятиме осам підлітати.