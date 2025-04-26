Оси забудуть дорогу до вашого саду і будинку: всього один продукт і ви позбудетесь небажаних гостей назавжди

Як позбутися ос раз і назавжди / © Pixabay

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Після того, як ви насолодитесь ароматною кавою в саду, кавову гущу можна використовувати для відлякування ос. Ці комахи уникатимуть навіть наближення до неї, оскільки не переносять різкий запах.

Оси мають дуже розвинений нюх. Вони активно використовують запахи для пошуку місць для гнізд, і особливо чутливі до певних ароматів, одним з яких є кава, — пояснює експерт Кріс Хаттон для Express.co.uk.

Кавова гуща повністю безпечна для людей і не шкодить домашнім тваринам, тому можна бути спокійним, що ваш дім не буде наповнений хімічними речовинами.

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Після того як приготували каву, залиште гущу на повітрі, щоб вона повністю висохла. Потім помістіть її у вогнестійкий контейнер, наприклад, стару металеву тарілку чи попільничку, і обережно підпаліть сірником.

Поступове тління кавової гущі створює сильний димний запах, який оси не переносять і намагаються уникати.

Найкраще розміщувати гущу в місцях, куди оси можуть легко потрапити, наприклад, на горищах, підвіконнях чи в затишних кутах кімнат.

Цей метод ефективний і на відкритому повітрі, тому якщо ви плануєте барбекю і хочете уникнути нашестя ос, просто вийміть кавову гущу на двір і запаліть її біля столу.