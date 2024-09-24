Отримаєте гарний урожай: як вибрати цибулю-сіянку, щоб висадити восени

Висаджування цибулі на зиму дуже популярне серед городників. Однак, спочатку потрібно зрозуміти, що не кожен сорт підходить для цього.

Насамперед, дуже важливо, щоб сорти були морозостійкими і мали правильний розмір. Яку цибулю краще садити: велику чи дрібну? Досвідчені городники стверджують, що слід віддати перевагу невеликим цибулинам — до 1,5 см в діаметрі.

Чому краще висаджувати цибулю восени

Головними перевагами висаджування цибулі сіянки восени можна назвати такі:

майже одразу після сходження снігу навесні з'являється зелене пір'я;

цибуля більш стійка до хвороб, мінливої погоди чи шкідників, морозовитриваліша;

менше цибулин стрілкується;

ціни на цибулю нижчі, адже немає такого ажіотажу як навесні;

раніше отримуєте урожай.

Головне правило, про яке слід пам'ятати, полягає в тому, що цибулю висаджують за 3-4 тижні до перших морозів. Тому у середній смузі України цей період настає в середині жовтня, а в південних регіонах можна зачекати до початку листопада.

Як садити цибулю сіянку восени: особливості

Після того, як ви придбали цибулини, їх потрібно розкласти на сонці в 1-2 шари і підсушити. Обов'язково огляньте кожну цибулину, видаляючи пошкоджені або гнилі.

Посадковий матеріал також слід відкалібрувати, залишивши лише ті, що мають діаметр до 1,5 см. Не забудьте знезаразити фунгіцидами (підійдуть Фітоспорін, Максим чи перманганат калію). Матеріал замочують у розчині на 30-120 хвилин. Розчин виготовляють згідно інструкції.

Виберіть рівну, суху і відкриту грядку, де не буде застоюватися волога. Тут дуже важливо пам'ятати про схему висаджування: між цибулинами робіть проміжки 7-9 см, а між рядами пропускайте до 15 см, борозенки повинні мати глибину до 5 см.

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