Отруйний чай просто з узбіччя: чому не можна заварювати цю рослину (фото)

Амброзія / © pexels.com

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У сезон цвітіння амброзії в Мережі знову поширюються поради використовувати цю рослину для приготування чаю та інших домашніх засобів. Водночас амброзія не належить до лікарських рослин, а її вживання всередину може становити ризик для здоров’я.

Про це пише egeszsegkalauz.

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Йдеться про амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia) – рослину, яка добре відома як один із найсильніших сезонних алергенів. Попри це, у соціальних мережах та на онлайн-форумах можна зустріти рекомендації готувати з неї настої або використовувати рослину для лікування запалень, менструальних болів чи проблем зі шкірою.

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Однак наукових доказів безпечності такого застосування немає.

Амброзія / © Credits

Чим небезпечна амброзія

Пилок амброзії є потужним алергеном. У чутливих людей він може спричиняти нежить, чхання, закладеність носа, свербіж і сльозотечу. В окремих випадках алергія супроводжується симптомами з боку нижніх дихальних шляхів, зокрема свистячим диханням та астматичними проявами.

Тому вживання амброзії у вигляді домашнього чаю особливо небажане для людей, які мають алергію на її пилок.

Окрему проблему становлять дані токсикологічних досліджень. У дослідах на щурах тривале вживання листя амброзії демонструвало токсичний вплив і було пов’язане з ураженням печінки та нирок. Ці результати не можна автоматично переносити на людей, однак вони є додатковим аргументом проти самостійного вживання рослини.

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Ще один ризик – невідомий склад домашнього засобу. Вміст різних речовин у рослині може відрізнятися залежно від її частини, стадії розвитку, умов вирощування, збору та зберігання.

Якщо амброзію збирають біля дороги або на обробленій хімікатами ділянці, до цього додається ризик забруднення рослини сторонніми речовинами.

Амброзія не є ліками від алергії

Окремо варто розрізняти саму рослину та препарати, які використовують в алергології.

У медицині існують стандартизовані лікарські засоби, що містять алергенні екстракти Ambrosia artemisiifolia. Їх можуть застосовувати, зокрема, під час алерген-специфічної імунотерапії алергічного риніту та кон’юнктивіту.

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Проте такі препарати не мають нічого спільного з чаєм із листя амброзії. У лікарських засобах контролюються склад, концентрація, чистота, дозування та спосіб застосування. Домашній настій таких характеристик не має.

Тому той факт, що окремі компоненти рослини можуть використовуватися у фармацевтичних препаратах, не означає, що саму рослину можна безпечно вживати.

Чому не варто довіряти порадам із соцмереж

Поради щодо «лікувальних» властивостей амброзії часто ґрунтуються на особистому досвіді або народній медицині, а не на якісних клінічних дослідженнях.

Саме по собі твердження, що комусь стало краще після вживання певного чаю, не доводить його ефективності. Для оцінки безпечності та лікувальної дії рослинних препаратів потрібні контрольовані дослідження.

Фахівці також нагадують: натуральне походження речовини не означає, що вона автоматично є безпечною. Природні речовини можуть бути алергенними, токсичними або взаємодіяти з лікарськими препаратами.

Тож амброзію не варто використовувати для приготування домашнього чаю чи інших засобів для внутрішнього вживання.

Якщо йдеться про лікування алергії або інших симптомів, безпечніше звернутися до лікаря чи фармацевта та використовувати засоби, ефективність і безпека яких підтверджені.

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