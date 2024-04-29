"Отруюють" життя: як розпізнати "токсичну" людину та не стати жертвою маніпуляцій

"Токсичні" люди зазвичай псують життя не лише інших, але й своє насамперед.

Упродовж життя нам доводтися спілкуватися з різними людьми. На жаль, не усі з них викликають у нас приємні емоції, ба бальше, після зустрічі з ними, ми почуваємося в рази гірше.

Як розпізнати токсичну людину - читайте далі.

Як розпізнати токсичну людину

Токсична людина свідомо або підсвідомо впливає на навколишніх негативним чином, викликаючи стрес, емоційне виснаження або почуття власної неповноцінності в інших.

Зазвичай така поведінка є наслідком глибоко вкорінених проблем, таких як низька самооцінка або проблеми з психічним здоров’ям, включаючи нарцисичний розлад особистості, нерозв’язані дитячі травми або інші особисті проблеми.

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Токсичні люди вдаються до різних маніпуляцій. Турбуватися варто, якщо ви помітили (або ваші близькі вказують вам на це) бодай один з варіантів поведінки із зазначених нижче.

Найпоширеніші із тактик:

Газлайтинг — різновид психологічного насилля. Людина змушує вас сумніватися в об'єктивності її сприйняття: "Ти з глузду з'їхав?!", "Цього не було!".

Перекладання відповідальності на інших. В людині винні всі, крім неї самої.

Спотворення думок. Людина доводить слова співрозмовника до абсурду: "Можна подумати, ти ідеальний!"

Приховані погрози. Людина відволікає від проблеми і вселяє страх.

Тактика чарівності. Людина обсиплює компліментами та дарує подарунки лише заради того, щоб ви зробили усе, що їй потрібно.

А також:

Тактика мовчання

Тактика доводів

Захисна тактика

Тактика приниження

Тактика примусу.

Як токсичні люди впливають на наш стан

Якщо ви постійно спілкуйтеся з токсичними людьми, це може:

негативно вплинути на ваш емоційний стан,

зруйнувати віру в себе, ваші переконання, цілі,

викликати почуття спустошення й неспроможності ні на що,

сприяти виникненню конфліктів між вами та вашим оточенням.

Попри очевидний варіант - просто припинити спілкування з такою людиною, все не так просто. Адже серед цих людей можуть бути - колеги, начальник, одногрупник, або - родич.

Як спілкуватися з токсичними людьми

Не намагайтеся змінити таку людину . Набагато простіше будувати діалог, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись буде поводитися інакше.

. Набагато простіше будувати діалог, коли ви чітко розумієте, що токсичний співрозмовник навряд чи колись буде поводитися інакше. Окреслюйте чіткі кордони . Токсичні люди часто порушують особистий простір інших. Відкиньте ввічливість і позначте межі допустимого.

. Токсичні люди часто порушують особистий простір інших. Відкиньте ввічливість і позначте межі допустимого. Беріть контроль над розмовою на себе. Токсині люди насамперед маніпулятори. Тому під час бесіди дуже легко "потрапити у пастку".

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Не давайте чіткі відповіді на незручні запитання.

Будьте стримані. Надана вами особиста інформація потім може бути використана проти вас.

Надана вами особиста інформація потім може бути використана проти вас. Скоротіть тривалість спілкування , якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього.

, якщо не маєте змоги повністю відмовитися від нього. Намагайтесь із співчуттям ставитися до токсичних людей, бо вони не народилися такими, але з тих чи інших причин не навчилися задовольняти свої потреби екологічним шляхом.

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