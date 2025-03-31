Овальний боб: кому підійде стрижка та в чому її особливість (фото)

Стрижка овальний боб. / © Instagram

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Боб - це те, що ніколи не виходить з моди. Тренд цього сезону овальний боб - стрижка, що є міксом класики і легкості, а також додасть образу невимушеності.

Детальніше про стрижку овальний боб - у матеріалі ТСН.ua.

Овальний боб – це сучасна версія класичного боба. Важлива деталь цієї стрижки - м'які вигини, що елегантно обрамляють обличчя, каже стиліст Джонатан Інглад.

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Овальний боб підійде під будь-яку довжину волосся та форму обличчя. Адже його силует повторює природні контури голови. Саме це надає йому більш м'якого вигляду в порівнянні з геометричними стрижками. Приміром, як квадратний боб.

Довжина та форма для цієї стрижки підбираються індивідуально. За словами стиліста, можна додати текстуру для м'якшого вигляду або зробити чіткіші краї для виразності. Крім того, овальний боб візуально згладжує різкі риси обличчя та пом'якшує квадратну форму.

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Овальний боб. / © Instagram

Овальний боб. / © Instagram

Овальний боб. / © Instagram

Овальний боб. / © Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали про боб-каре та розповіли - що особливого в цій зачісці.