Будуть свіжими дуже довго: як правильно зберігати овочі та фрукти – поради експертів

Як зберігати овочі та фруктти, аби вони не гнили: фахівці надали рекомендації.

Щоб фрукти і овочі були свіжими якомога довше і не псувалися, їх потрібно правильно зберігати. Фахівці надали кілька рекомендацій щодо їх збереження.

Як зберігати овочі та фрукти, щоб вони не псувалися

Не варто мити фрукти та овочі, перед тим, як покласти їх у холодильник. Також потрібно уникати сусідства з іншими продуктами, особливо це актуально для яблук, бо вони виділяють етилен - газ, який негативно впливає на інші продукти.

Банани, авокадо і ананаси. Ці фрукти краще зберігати за кімнатної температури, виділяючи їм окреме місце на кухні.

Ці фрукти краще зберігати за кімнатної температури, виділяючи їм окреме місце на кухні. Зелень – селера, петрушка, кріп, кінза і листкові салати. Їх рекомендують упаковувати в полотняну вологу серветку, загорнути в поліетилен чи фольгу і помістити в холодильник до окремого відсіку.

Їх рекомендують упаковувати в полотняну вологу серветку, загорнути в поліетилен чи фольгу і помістити в холодильник до окремого відсіку. Огірки чудово зберігаються у прохолодному місці протягом тижня. Якщо вони почали в’янути, їм потрібно обрізати хвостики і помістити у холодну воду.

чудово зберігаються у прохолодному місці протягом тижня. Якщо вони почали в’янути, їм потрібно обрізати хвостики і помістити у холодну воду. Інші овочі та фрукти. Сюди відносяться кабачки, баклажани, квасоля, перець, гриби, груші, редис, буряк, морква і капуста. Вони добре зберігаються у холодильнику, якщо температура не перевищує 13-ти градусів і не опускається нижче восьми.

Сюди відносяться кабачки, баклажани, квасоля, перець, гриби, груші, редис, буряк, морква і капуста. Вони добре зберігаються у холодильнику, якщо температура не перевищує 13-ти градусів і не опускається нижче восьми. Ягоди. Їх краще вжити протягом доби. Або потрібно їх викласти тонким шаром у просторий контейнер. Ягоди мити не слід, щоб вони довше зберігалися.

Їх краще вжити протягом доби. Або потрібно їх викласти тонким шаром у просторий контейнер. Ягоди мити не слід, щоб вони довше зберігалися. Картопля, цибуля та часник чудово зберігаються без холодильника, їх потрібно покласти у темному прохолодному сухому місці. Цибулю та часник варто зберігати окремо.

чудово зберігаються без холодильника, їх потрібно покласти у темному прохолодному сухому місці. Цибулю та часник варто зберігати окремо. Помідори та цитрусові краще тримати в ящику при кімнатній температурі. Оскільки низька температура може негативно позначитися на їхній якості.

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