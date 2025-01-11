Овочівники виділили п'ять сортів томатів, щоб посадити цього року: не просто солодкі, а десертні

Томати є дуже популярними серед українців, і якщо вам до вподоби солодкі помідори з яскравим смаком, то саме про такі ми й будемо говорити сьогодні.

Ці сорти можна вважати десертними через їх солодкість. Вони відмінно підходять для приготування свіжих салатів, консервування, томатного соку та кетчупу.

У процесі вирощування вони не є примхливими, не потребують особливих умов і добре ростуть на грядках поруч з іншими овочами.

Почнемо з сорту Малиновий Дзвін, який є популярним та добре відомим в Україні. Його плоди важать близько 150 г, а м’якоть соковита та ніжна. Смак же насичений, солодкий, практично без кислинки.

Якщо ви обожнюєте великі солодкі томати, то варто звернути увагу на сорт Бичаче Серце. Досвідчені садівники вважають його одним із найбільш солодких. Плоди зазвичай важать 300 г, але іноді можуть досягати 500 г і більше. М’якоть дуже соковита, а смак – просто цукровий, десертний.

До переліку солодких сортів потрапляє і помідор Персик. Це низькорослі рослини з дуже солодкими плодами. Спробувавши їх хоча б раз, ви захочете вирощувати їх щороку. Плоди зазвичай важать 100-120 г, а їх смак описується як багатогранний, десертний.

І вже сама назва говорить сама за себе – томат Рожева родзинка має бути солодким. Це ранній сорт з маленькими плодами, які нагадують сливу або виноград. Плоди ростуть у вигляді ґрон і важать 25-50 г. Їх смак солодкий, десертний.

Якщо ви шукаєте надзвичайно солодкі томати, зверніть увагу на сорт Чорний Мавр. Це маленькі помідори з відмінними смаковими характеристиками. Багато дачників вважають цей сорт найбільш солодким, і це абсолютно справедливо. Плоди важать близько 30-50 г і мають бордово-червоний з чорним відтінком колір.

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