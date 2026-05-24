- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 338
- Час на прочитання
- 2 хв
"Оздоровлювався" отрутою амазонської жаби і помер: детокс-ритуал закінчився смертю велнес-коуча
У Великій Британії чоловік помер після участі в «детокс-ритуалі» з використанням отрути амазонської жаби камбо. Обставини смерті розслідуються.
У Великій Британії 40-річний коуч із велнесу та колишній онкопацієнт Крістіан Тренд помер після участі в так званій «детокс-процедурі», під час якої використовувалася речовина камбо — токсин, отриманий зі шкірних виділень амазонської деревної жаби.
Про це пише dailystar.
За даними ЗМІ, чоловікові стало зле у власній квартирі в Лестері після вживання речовини, яка традиційно використовується в деяких південноамериканських ритуалах «очищення» та фертильності. Згодом він помер у лікарні.
Що відомо про отруйну речовину
Речовина камбо виготовляється з отруйних виділень шкіри гігантської листової жаби. Попри заборону в низці країн, зокрема Австралії та Чилі, у Великій Британії вона залишається легальною для придбання, хоча не має медичної ліцензії.
Рідні загиблого закликають заборонити використання цієї практики. Його мати заявила, що син був «дуже духовною людиною» і говорив про намір «очиститися», однак обставини трагедії залишаються невідомими до завершення експертиз.
Поліція графства Лестершир повідомила, що чоловіка було знайдено без свідомості 11 квітня у Лестері, після чого він помер у лікарні. У межах розслідування затримано чоловіка за підозрою в причетності до введення отруйної речовини, однак згодом його звільнили під заставу.
Речовина камбо, також відома як сапо, не регулюється як лікарський засіб у Великій Британії. Міністерство внутрішніх справ заявило, що будь-які небезпечні для здоров’я речовини перебувають під наглядом і можуть бути переглянуті щодо обмежень.
Родина загиблого організувала збір коштів на підтримку хоспісу в Лестерширі.