"Оздоровлювався" отрутою амазонської жаби і помер: детокс-ритуал закінчився смертю велнес-коуча

Жаба Фото ілюстративне / © Associated Press

У Великій Британії 40-річний коуч із велнесу та колишній онкопацієнт Крістіан Тренд помер після участі в так званій «детокс-процедурі», під час якої використовувалася речовина камбо — токсин, отриманий зі шкірних виділень амазонської деревної жаби.

Про це пише dailystar.

За даними ЗМІ, чоловікові стало зле у власній квартирі в Лестері після вживання речовини, яка традиційно використовується в деяких південноамериканських ритуалах «очищення» та фертильності. Згодом він помер у лікарні.

Що відомо про отруйну речовину

Речовина камбо виготовляється з отруйних виділень шкіри гігантської листової жаби. Попри заборону в низці країн, зокрема Австралії та Чилі, у Великій Британії вона залишається легальною для придбання, хоча не має медичної ліцензії.

Рідні загиблого закликають заборонити використання цієї практики. Його мати заявила, що син був «дуже духовною людиною» і говорив про намір «очиститися», однак обставини трагедії залишаються невідомими до завершення експертиз.

Поліція графства Лестершир повідомила, що чоловіка було знайдено без свідомості 11 квітня у Лестері, після чого він помер у лікарні. У межах розслідування затримано чоловіка за підозрою в причетності до введення отруйної речовини, однак згодом його звільнили під заставу.

Речовина камбо, також відома як сапо, не регулюється як лікарський засіб у Великій Британії. Міністерство внутрішніх справ заявило, що будь-які небезпечні для здоров’я речовини перебувають під наглядом і можуть бути переглянуті щодо обмежень.

Родина загиблого організувала збір коштів на підтримку хоспісу в Лестерширі.

