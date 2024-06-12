Сім ознак, які вказують на те, що з партнером варто розлучитися: зверніть на них увагу

Люди, вступаючи у стосунки, зазвичай відчувають закоханість, повагу, турботу та увагу. Проте у певні моменти виникають труднощі та проблеми, які можуть перетворитися на прірву.

Можливо, потрібно все ж таки ухвалити складне, але необхідне рішення. Такі ознаки, на думку психологів, вказують на те, що партерам краще розійтися:

Якщо партнер часто влаштовує вам так звані емоційні гойдалки, проявляє сильні емоції, які постійно змінюються, є сенс припинити такі стосунки. Причина проста — життя з такою людиною не буде спокійним, навряд чи ви зможете створити щасливу сім’ю. Перепади від грубощів до палких освідчень в коханні та подарунків лише виснажить вас і ваші стосунки. Якщо людина не хоче, наприклад, переходити від онлайн-спілкування до реальної зустрічі, або переходити від довготривалих періодичних зустрічей до спільного проживання. Одним словом, якщо ваш партнер не хоче розпочинати новий етап стосунків — це погана ознака. Можливо, просто немає кохання, тож ухвалюйте рішення про розлучення. Якщо партнер намагається вас змінити. Дорослі люди практично не змінюються, тому ваш партнер повинен або прийняти вас таким, яким ви є, або розлучитися. Якщо людина не хоче миритися з особливостями вашого характеру — роздратування тільки наростатиме, ситуація не зміниться. Постійно порівнює з іншими. Скоріше за все, про кохання вже не йдеться. Люблячий чоловік навряд чи буде порівнювати жінку, яку любить, з кимось іншим. Так само як і дівчина, яка по-справжньому любить хлопця, не буде порівнювати його з іншими чоловіками. Постійні конфлікти або замовчування. В стосунках присутнє мовчання, вам не хочеться ділитися з партнером почуттями, наприклад, через те, що буде негативна реакція; постійні конфлікти на порожньому місці з приводу одного й того самого. Партнер вас ображає. Не терпіть образ, навіть якщо ображають "жартуючи". Ображати, грубити у відповідь не треба, а про розлучення подумати варто. Особливо в тому разі, якщо образливі вислови стали повсякденністю. Відчуття самотності у стосунках. Ви не відчуваєте підтримки, немає відчуття захищеності, партнер не звертає уваги на важливі для вас речі — все це вказує на велику прірву між вами.

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