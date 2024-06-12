Сім ознак, які вказують на те, що з партнером варто розлучитися: зверніть на них увагу

Ознаки стосунків, які потрібно розірвати.
Люди, вступаючи у стосунки, зазвичай відчувають закоханість, повагу, турботу та увагу. Проте у певні моменти виникають труднощі та проблеми, які можуть перетворитися на прірву.
Можливо, потрібно все ж таки ухвалити складне, але необхідне рішення. Такі ознаки, на думку психологів, вказують на те, що партерам краще розійтися:
- Якщо партнер часто влаштовує вам так звані емоційні гойдалки, проявляє сильні емоції, які постійно змінюються, є сенс припинити такі стосунки. Причина проста — життя з такою людиною не буде спокійним, навряд чи ви зможете створити щасливу сім’ю. Перепади від грубощів до палких освідчень в коханні та подарунків лише виснажить вас і ваші стосунки.
- Якщо людина не хоче, наприклад, переходити від онлайн-спілкування до реальної зустрічі, або переходити від довготривалих періодичних зустрічей до спільного проживання. Одним словом, якщо ваш партнер не хоче розпочинати новий етап стосунків — це погана ознака. Можливо, просто немає кохання, тож ухвалюйте рішення про розлучення.
- Якщо партнер намагається вас змінити. Дорослі люди практично не змінюються, тому ваш партнер повинен або прийняти вас таким, яким ви є, або розлучитися. Якщо людина не хоче миритися з особливостями вашого характеру — роздратування тільки наростатиме, ситуація не зміниться.
- Постійно порівнює з іншими. Скоріше за все, про кохання вже не йдеться. Люблячий чоловік навряд чи буде порівнювати жінку, яку любить, з кимось іншим. Так само як і дівчина, яка по-справжньому любить хлопця, не буде порівнювати його з іншими чоловіками.
- Постійні конфлікти або замовчування. В стосунках присутнє мовчання, вам не хочеться ділитися з партнером почуттями, наприклад, через те, що буде негативна реакція; постійні конфлікти на порожньому місці з приводу одного й того самого.
- Партнер вас ображає. Не терпіть образ, навіть якщо ображають "жартуючи". Ображати, грубити у відповідь не треба, а про розлучення подумати варто. Особливо в тому разі, якщо образливі вислови стали повсякденністю.
- Відчуття самотності у стосунках. Ви не відчуваєте підтримки, немає відчуття захищеності, партнер не звертає уваги на важливі для вас речі — все це вказує на велику прірву між вами.
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