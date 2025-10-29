Ознаки наближення смерті: лікарка розповіла, як тіло “прощаєтьcя” з життям

Медики пояснили, що відбувається з мозком і диханням у момент смерті / © Pixabay

Смерть не страшна, зазначає лікарка хоспісу Великої Британії. Жінка доглядає за невиліковно хворими у їхні останні години, тож детально розповіла, що саме відбувається з тілом, коли людина помирає.

Про це йдеться на dailymail.

Зазвичай смерть констатують у момент, коли зупиняється серце, припиняється дихання і людина безповоротно втрачає свідомість.

Проте, як пояснила головна лікарка благодійної організації в Британії, докторка Сара Голмс, ще за кілька годин або днів до смерті організм починає поступово сповільнюватися — і це дає змогу зрозуміти, що кінець близький.

«Коли тіло сповільнює свою роботу, люди стають більш втомленими, більше сплять, їдять і п’ють менше — адже травна система починає згасати», — розповіла Голмс в інтерв’ю LadBible.

На цьому етапі, який називають «перехідним», людині дедалі важче виконувати повсякденні справи, вона швидше виснажується і може втрачати інтерес до розмов.

Для пацієнтів із хворобами, як-от деменція чи Паркінсон, цей період може бути менш очевидним, адже симптоми схожі на перебіг самої недуги.

Через втрату апетиту організм переходить у стан кетозу — коли жир використовується як джерело енергії замість глюкози, що спричиняє помітне схуднення.

Усе це поступово призводить до останніх хвилин життя, коли дихання стає нерівномірним, кровообіг сповільнюється, а серце зупиняється.

«Останнє, що відбувається перед смертю, — це помітна зміна дихання, яку називають диханням Чейна–Стокса. Людина робить серію швидких вдихів, а потім настає тривала пауза, ніби це був останній подих», — пояснила Голмс.

Після цього зупиняється серце, а слідом і мозок.

«Зазвичай це дуже мирний процес, коли люди просто спокійно відходять», — додала вона.

За словами лікарки, смерть — це природне явище, якого не варто боятися. Вона зазначила, що найважче помирати тим, хто має «незавершені справи» або емоційні переживання, які не встиг вирішити.

«Паліативна допомога — це про життя, а не про смерть. Сам процес помирання короткий. Як і народження, він лише момент між двома станами», — сказала Голмс.

Іноді, приблизно в третини пацієнтів, перед смертю настає явище, відоме як «просвітлення» — короткий період, коли людина раптом стає бадьорішою, повертається до тями і справляє враження, ніби йде на поправку. Причини цього феномену досі невідомі.

Науковці також встановили, що мозок може залишатися активним навіть після зупинки серця — упродовж кількох хвилин або навіть години без кисню, що змушує медиків переглядати критерії визначення моменту смерті.

«Одна з найважливіших частин паліативної допомоги — допомогти людині та її родині прийняти цей процес. Коли все вирішено, коли зроблено прощання, тоді можна просто жити — до самого кінця», — наголосила Голмс.

Зазначимо, що хоспіс — це спеціалізований медичний заклад або служба, яка надає допомогу людям із невиліковними захворюваннями.

Зокрема, у Великій Британії такі послуги безкоштовні та фінансуються державою або благодійними організаціями, хоча сектор переживає серйозну фінансову кризу.