Як зрозуміти, що в кота чи кішки стрес

Реклама

Кішки — створіння, які можуть здаватися спокійними і врівноваженими навіть у стресових ситуаціях, але це не означає, що вони не відчувають напруги. Навіть зміни, які здаються для людини незначними — нове оточення, гучні звуки, поява нових тварин або людей у домі — для кота можуть бути достатньою причиною для стресу. Такий стан не обмежується лише тимчасовим дискомфортом, а впливає на фізіологічний та емоційний стан тварини.

Як зрозуміти, що кішка стресує

Поведінкові ознаки

Стрес у котів найчастіше проявляється через зміни у поведінці, які власник може помітити першим. Як стверджують експерти, прояви стресу можуть бути дуже різними:

Агресія — кіт може несподівано дряпати, кусати або шипіти навіть на тих, з ким раніше був дружелюбним.

Уникання контакту — коти часто ховаються під меблями чи в інших укриттях, стараючись уникати спілкування.

Постійне, гучне або безпричинне нявкання, що відрізняється від звичної поведінки.

Зміна сну — деякі коти через стрес починають спати дуже довго або навпаки стають надто активними у нічний час.

Зниження інтересу до гри, улюблені іграшки перестають цікавити, а загальна активність падає.

Стрес може проявлятися також дряпання меблів поза межами природних потреб або спроби залишати позначки сечею поза лотком.

Реклама

Фізіологічні та зовнішні симптоми

Стрес у котів часто проявляється й фізіологічними змінами:

Погіршенням стану шерсті, вона стає тьмяною, скуйовдженою, а в деяких випадках виникає надмірне вилизування, яке призводить до залисин.

Розладами травлення — блюваннмя, діареєю або закрепами, як наслідки тривалого психоемоційного напруження.

Зміною апетиту — від зайвого харчування до повної відмови від їжі, що особливо небезпечно для котів, бо може привести до серйозних проблем із печінкою.

Часте або проблемне сечовипускання, особливо поза лотком, що може свідчити про стресіндукований цистит

Підвищене серцебиття, тремтіння, поверхневе дихання, що часто не помічає власник, але це ознаки сильного стресу

Психологічні та соціальні зміни

Коти в тресі можуть демонструвати:

Знижений інтерес до звичних активностей і людей, можуть поводитися апатично або навпаки — нервово метатися.

Збільшену тривожність, боятися залишатися наодинці або поводитися дуже залежно від власника.

Виявляти агресію по відношенню до інших тварин, якщо в домі кілька вихованців.

Про стрес може розказати мова тіла — розширені зіниці, відведені назад вухами, здиблена шерсть — це типові прояви страху і напруги.

Як заспокоїти кішку під час стресу

Коли кіт переживає стрес, дуже важливо не лише виявити симптоми, а й правильно допомогти йому відновити спокій.

Передусім, варто створити для кота безпечне і тихе місце. Це може бути закрита лежанка, коробка, полиця або будь-який куточок у квартирі, де тварина почуватиметься захищеною і зможе усамітнитися. Така територія дуже важлива, оскільки коти природньо шукають притулок, коли їм страшно.

Реклама

Регулярність режиму також має велике значення. Годування в один і той же час, збереження звичного порядку в побуті, своєчасне прибирання туалету зменшують невизначеність, яка викликає тривогу.

Активні ігри з власником допомагають перевести енергію стресу у фізичну активність, що сприяє виробленню ендорфінів — гормонів радості. Інтерактивні іграшки, що імітують полювання, — найкращий вибір.

Використання феромонів у вигляді дифузорів чи спреїв — ще один перевірений спосіб заспокоїти кота. Вони імітують природні сигнали спокою, які коти виділяють один одному, тому допомагають знизити тривожність.

У випадках, коли стрес дуже сильний або затяжний, рекомендується консультація з ветеринаром чи фахівцем із поведінки тварин, оскільки іноді потрібне спеціальне лікування.

Реклама

Скільки триває стрес у кота

Тривалість стресового стану у котів значною мірою залежить від причин його виникнення та вчасності втручання. Короткочасний стрес від дрібних подій (гучний звук, поява гостя) може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Проте в ситуаціях, коли стрес викликаний суттєвими змінами, наприклад, переїздом, тривалою розлукою з власником або появою нового члена сім’ї чи тварини, він може затягнутися на тижні та навіть місяці без відповідної допомоги.

Хронічний стрес є особливо небезпечним, оскільки призводить до фізіологічних захворювань (наприклад, циститу, проблем із травленням, порушень метаболізму) і порушує поведінку тварини, робить її агресивною або апатичною.

Застосування рекомендацій щодо заспокоєння, стабілізація оточення кота та професійна підтримка зі сторони ветеринарів і фахівців із поведінки значно скорочують період відновлення. У середньому, з правильним підходом, активна фаза стресу проходить за 1–3 тижні.