Ознаки старіння кішки, які можна пропустити: на що звернути увагу після 11 років її життя

Ознаки старіння кішки

Реклама

З віком домашні улюбленці змінюються поступово, через що багато ранніх сигналів старіння залишаються непомітними для власників. Кіт може стати дещо пасивнішим, інакше влаштовуватися на відпочинок, скоригувати свої щоденні звички або втратити інтерес до колишніх розваг. Саме такі дрібні зміни найпершими вказують на те, що тварина увійшла до старшого віку.

Як визначають вік кішок та чому міфи про людські роки не працюють

Як зазначають ветеринари, кішок зазвичай починають вважати такими, що старіють, у віці від 11 до 14 років, а після 15 років вони офіційно переходять до категорії літніх тварин.

Реклама

Водночас популярний міф про те, що один рік життя тварини дорівнює 7 людським, абсолютно умовний і не відображає реального біологічного стану. Наприклад, піврічне кошеня вже здатне досягати статевої зрілості, що ніяк не співвідноситься з людським розвитком у цьому віці. Швидкість дорослішання і старіння організму у котів суттєво відрізняється від людської, тому ветеринари радять орієнтуватися не на паспортний вік, а на реальні зміни в самопочутті та поведінці вихованця.

Реклама

Як змінюється з віком кішка: поведінка, зовнішність і звички

Усі процеси старіння умовно поділяються на три основні категорії, які варто регулярно контролювати:

Зміни в поведінці та голосі. У літніх кішок може порушуватися звичний режим сну, з’являтися незвична тривожність, зміни у вокалізації чи специфічна поведінка, пов’язана з відвідуванням лотка.

Зовнішні показники. З часом райдужка ока може змінювати відтінок, погляд стає дещо каламутнішим, а кігті товстішають і стають ламкими. Шерсть часто втрачає колишню м’якість і блиск, а вага тварини може як стрімко зменшуватися через втрату м’язової маси, так і збільшуватися через зниження активності.

Проблеми з рухом і доглядом. Однією з найпоширеніших проблем у літніх котів є остеоартрит. Через хронічний біль у суглобах вихованцеві стає важче стрибати на улюблені поверхні, бігати чи повноцінно вилизувати себе, через що шерсть може видаватися неохайною.

Особливої уваги потребують зуби та ротова порожнина. Через біль під час пережовування їжі або інші стоматологічні порушення тварина може почати раптово відмовлятися від сухого корму чи улюблених ласощів.

Ветеринари наголошують, що для літніх кішок стандартного щорічного огляду вже недостатньо. Вікових вихованців рекомендується показувати фахівцеві двічі на рік. Під час візиту варто розповідати про будь-які, навіть найменші зрушення у поведінці чи апетиті кота. Уважне спостереження за рухливістю, якістю сну та станом шерсті в поєднанні з правильним збалансованим раціоном і своєчасною медичною допомогою дозволяють значно покращити якість життя улюбленця в його поважних роках.

Новини партнерів

Новини партнерів