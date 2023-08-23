Які сукні стилісти не рекомендують носити жінкам після 50: п'ять фасонів, що безглузді на вигляд і старять

Неважливо, скільки тобі років, головне — бути молодою в душі! З цим твердженням важко не погодитися. Та як не крути, з віком фігура змінюється, тому до вибору сукенок треба підходити серйозніше.

Сукні вимагають особливої уваги, адже нерідко ті моделі, які раніше на жінці мали модний та елегантний вигляд, у зрілому віці розкривають усі недоліки фігури, яка змінилася. Щоб не втрапити в таку неприємну ситуацію, варто запам'ятати п'ять варіантів сукенок, які заборонено носити жінкам після 50 років.

Звичайно, вибираючи сукню, треба керуватися своїми смаками й уподобаннями. Дуже важливо, щоб жінка почувалася в одязі привабливо і впевнено. Але існують певні речі, про які краще забути в елегантному віці.

Що не можна носити жінкам після 50 років: п'ять варіантів суконь

Міні

Мінісукні після 50 років / Фото: Instagram

Навіть молодим дівчатам ультракороткі сукні пасують не завжди, адже не кожна може похвалитися високим зростом чи спортивною фігурою. У зрілому ж віці короткі сукні мають безглуздий вигляд і можуть навіть додати віку.

Безформенні сукні

Сукні-мішок після 50 років / Фото: Instagram

Навіть якщо ваша фігура після 50 років далека від модельної, це не привід одягати сукню-мішок. Пишна фігура в такому вбранні буде ще більш об'ємною на вигляд. Тому ви не лише не позбудетеся проблеми, але й можете погіршити ситуацію.

Сукні в горизонтальну смужку

Сукні в горизонтальну смужку після 50 років / Фото: Instagram

Мало хто знає, що горизонтальні смужки можуть бути неймовірно підступними, адже візуально роблять фігуру ширшою, ніж вона є насправді. Якщо вам подобається принт у вигляді смужок, краще віддавати перевагу вертикальним, які "подовжать" фігуру, зроблять вас вищими і стрункішими на вигляд.

Сукня А-силуету

Сукні з А-силуетом після 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Такий крій, особливо якщо носити його після 50 років, обтяжує силует. Тобто низ буде на вигляд візуально більш важким, а верх — надто вузьким. Такого дисбалансу краще уникати, адже він старить і може розкривати всі недоліки фігури.

Сукні з квітковим принтом

Сукні з квітковим принтом після 50 років / Фото: Instagram

Обирати флористичний принт жінкам після 50 років треба дуже обережно. Хоча такі візерунки залишаються популярними від року в рік, є можливість придбати річ, яка матиме вигляд на фігурі, наче бабусин халат. Така сукня додасть зайвого віку, зробить образ нецікавим і надто звичайним.

То що ж можна тоді одягнути жінці після 50 років? Стилісти рекомендують придивитися до довжини максі, яка личить практично всім. Чудовий вигляд матимуть сукні з широкою спідницею, які маскують талію і створюють навколо атмосферу загадковості. Сукні-сорочки й сукні-футляри пасуватимуть жінкам після 50 років, які займаються спортом і залишилися стрункими. Сукні-сорочки, до речі, можна чудово доповнювати широкими поясами. Можна звернути увагу на вільний крій до середини ікри, сукню зі спідницею-сонцем, яка буде гарно розлітатися від талії (доповнювати останню краще звуженим жакетом). Принти, які не додають об'єму, також личать жінкам після 50 років. Це легка клітинка, вертикальна смужка. Не забудьте підібрати правильні аксесуари та взуття. І ви будете на висоті.

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