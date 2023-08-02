П'ять фруктів і овочів, які обов'язково потрібно їсти в серпні

Саме в серпні достигає найбільше фруктів та овочів, які обов'язково потрібно додати до свого щоденного раціону, щоб наситити організм вітамінами і корисними речовинами.

Кавуни

Хоча кавуни починають з'являтися на прилавках магазинів вже в середині липня, експерти радять починати купувати їх від початку серпня. Так ви будете впевнені, що ягоди достигли природним чином.

Кавуни на 90% складаються з води, тому вони є чудовим варіатом для боротьби зі зневодненням, за інтенсивних фізичних навантажень чи просто тоді, коли набридло пити звичайну воду.

Вони є відмінним джерелом вітамінів, зокрема А і С, а також магнію і калію. Вітаміни в кавунах допомагають боротися з оксидативним стресом, а мінерали покращують сон і роботу серця. Містяться в кавунах і антиоксиданти: бета-каротин та лікопин. Вони допомагають нейтралізувати вільні радикали в організмі та потенційно знижують ризик розвитку деяких захворювань. А ще в ньому міститься клітковина, яка допомагає підтримувати здоров'я ШКТ та покращує травлення.

Інжир

Соковитий ароматний інжир також починає з'являтися на ринках саме в серпні. Солодшими вважаються плоди з більш темною шкіркою. Цей дивовижний фрукт дуже цікаво запилюється. Вивернута всередину квітка запилюється за допомогою ос-бластофаг, які переносять з чоловічих дерев пилок на жіночі. Частина нащадків цих комах залишається і переробляється ензимом квітки, який називається фітин. Тому інжир не є веганським продуктом.

Інжир є багатим джерелом важливих поживних речовин, зокрема клітковини, міді, вітаміну В6, пантотенової кислоти, калію. Є в ньому і антиоксиданти, флавоноїди, поліфеноли.

Завдяки помірному глікемічному індексу інжир можна їсти навіть діабетикам та тим, хто стежить за своєю фігурою. Але варто пам'ятати, що калорійність сушеного інжиру вища (250 ккал на 100 г продукту проти 50 ккал). Експерти радять з'їдати близько 150 г свіжого або 2-3 штуки сушеного інжиру на день.

Кукурудза

Кукурудза є смачним джерелом клітковини, вуглеводів, білка. В ній міститься фолієва кислота, яка особливо важлива вагітним та жінкам, які планують завагітніти. Крім того, вона багата на вітаміни В3 і В6, які потрібні організму для правильного функціонування нервової системи.

Якщо їсти кукурудзу як попкорн, ви наситете організм цинком, марганцем та фосфором. В свіжій кукурудзі додатково містяться лютеїн і зеаксантин, які допомагають підтримувати гостроту зору, захищають очі від пошкоджень синім світлом.

Одним з основних поліферольних антиоксидантів в кукурудзі є ферулова кислота. Більше її лише в вівсі, пшениці та рисі.

Яблука

Вже на початку серпня достигає сорт Білий налив, а слідом за ним антонівка та кілька інших сортів. В них міститься велика кількість корисних елементів, які потрібні для здоров'я людини.

Зоврема, в кожному сорті яблук містяться вітаміни С, В1, В2, Р і Е. Крім того, в них є залізо, марганець і калій. При чому в досить великій кількості. В яблуках багато клітковини, тому вони допомагають нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.

Ябліка смачні та корисні не лише в сирому вигляді, їх часто запікають в духовці, тушать. Також з них готують різноманітні варення, компоти на зиму. Можна яблука сушити на сонці чи в дегідраторі.

Баклажан

По праву його називають символом серпня. Саме в цей період достигають найніжніші і найсмачніші баклажани, які не мають гіркоти та твердої шкірки. Вживають баклажани лише в готовому вигляді. Наприклад, на грилі, смажать, запікають, тушать тощо.

Баклажан містить велику кількість калію, завдяки якому позитивно впливає на роботу серця і судин, допомагає зменшити набряки. Експерти радять додати цей овоч до раціону тим, в кого порушений мінеральний обмін.

Овоч також корисний за атеросклерозу, тому що він містить грубі волокна, які за регулярного вживання виводять з організму токсини, знижуючи рівень "поганого" холестерину.

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