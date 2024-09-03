П'ять хитрощів маркетологів, на які ведуться більшість українців: запишіть, щоб купувати усвідомлено

Чи задумувалися ви коли-небудь, чому апельсини зазвичай продають в супермаркеті у червоній сітці, а лимони — в жовтій? Виявляється, що це приклад рекламних хитрощів, який допоможе покупцеві прийняти рішення на користь придбання товару. Які ще маркетингові трюки існують?

Швидше за все ви навіть і не здогадуєтесь, що щодня стикаєтесь з різноманітним хитрощами магазинів. Коли ми говоримо про маркетинг, то, напевно, більшість з нас подумає про червоний цінник з вартістю товару, яка закінчується на 99. Проте, хоча це і досить популярний, але не єдиний трюк магазинів змусити покупців купувати певні речі.

Чому апельсини продають в сітках червоного кольору

Це відомий маркетинговий трюк, який називається "ілюзія конфетті". Заснований він на феномені, що пов'язаний з нашим сприйняттям кольору. Коли ми дивимося на червону сітку, то наш мозок автоматично порівнює відтінок з шкіркою апельсина. Як результат, нам здається, що апельсин всередині більш насичений, соковитий та стиглий. Саме за цією ж причиною лимони поміщають у сітку жовтого кольору.

Сприйняття кольору людиною можна назвати відносним явищем, адже воно залежить від різних факторів. Відтінок, який бачать наші очі, залежить від оточення. Наприклад, коли ми дивимося на сірий квадрат на білому фоні, він нам здасться темнішим, ніж якби квадрат був на чорному фоні. Те ж саме відбувається і з апельсинами в червоній сітці.

Ефективність "ілюзії конфетті" була доведена результатами досліджень. Зокрема, на думку психолога Карла Гегенфуртнера з Гіссенського університету в Німеччині, червона сітка викликає перцептивну зорову ілюзію. Вона пов'язана з тим, що мозок людини запрограмований на інтерпретацію візуальної інформації. Цю особливість сприйняття кольору мозком називають асиміляцією кольору.

Тому покупці, які бачать апельсини в червоній сітці, купують їх частіше, ніж продукти в іншому пакуванні або ж без червоної сітки, тому що ті здаються їм привабливішими зовні.

Які ще маркетингові прийоми використовують в магазинах

Однак, трюк з апельсинами в червоній сітці не єдиний трюк маркетологів. В супермаркетах використовують й інші хитрощі, щоб спонукати відвідувачів придбати товари.

Позиціонування товарів

Це дуже поширена практика в Україні і світі. Вона полягає у тому, що супермаркети, зазвичай, викладають більш дорогі товари на рівні очей. Так вони привертають увагу покупців.

Кольорове підсвічування

Багато магазинів використовують спеціальне підсвічування, щоб продукти мали більш апетитний та соковитий вигляд. Наприклад, маркетологами найчастіше використовується тепле жовте світло, але над м'ясними відділами чи прилавками воно замінюється на червоне. Так ковбаси виглядають значно смачнішими.

Музика

Психологи та маркетологи вже давно з'ясували, що музика може впливати на поведінку споживачів та навіть їхнє ставлення до магазину. Якщо музика буде підібрана правильно, то вона спонукатиме довше залишатися в супермаркеті, витрачаючи свої кошти.

Акції

Ну і як же без цього трюка. Як вже згадувалося раніше, найчастіше акційні цінники закінчуються на 99 гривнів чи копійок, чим спонукають покупця думати, що товар продається дешевше, ніж це є насправді. Такий хитрий трюк, впевнені, помічали більшість з нас. Тим не менше він все ще чудово працює. На психологічному рівні також спрацьовує і "червона" ціна. Деякі магазини навіть навчилися не знижувати вартість товару, а просто застосовувати червоні цінники, щоб створити таке враження.

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