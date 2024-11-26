П'ять хвилин — і скляна кришка засяє кришталевою чистотою: проста хитрість від масного нальоту

Основна зручність скляних кришок полягає в тому, що ви можете контролювати процес приготування їжі, не піднімаючи її, що зберігає потрібний температурний режим. Однак, скляні кришки часто покриваються масним нальотом, впоратися з яким непросто.

Традиційні методи очищення не завжди справляються з такими плямами, особливо, якщо бруд утворюється у важкодоступних місцях. Тому фахівці рекомендують використовувати народний спосіб, який допомагає підтримувати скляні кришки в чистоті.

Найчастіше масний наліт накопичується у місцях, де скло з'єднується з металевими деталями. Щоб очистити їх, підготуйте спочатку достатньо глибоку ємність. В ній повинно вміститися щонайменше 3 л води, а кришка — повністю зануритися у рідину.

Тепер підготуйте спеціальний засіб для очищення. Наповність ємність гарячою водою (саме температура води тут відіграє вирішальну роль), додайте 1 ст. ложку будь-якого засобу для миття посуду, 2 ст. ложки харчової соди і 1 ст. ложку сухої гірчиці. Добре перемішайте, щоб всі інгредієнти розчинилися.

Тепер занурте кришку, яку потрібно вимити від застарілого жиру, у цей розчин на 5-10 хвилин. Після цього вийміть її, очистіть поверхню щіткою чи губкою. Ви помітите, що всі жирові відкладення з легкістю відходять. Не забудьте промити під проточною водою.

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