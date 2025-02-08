П'ять народних засобів для міцної розсади, які знали наші бабусі: урожай буде великим на 100%

Щоб розсада була сильною й здоровою, їй потрібен правильний догляд. Наші бабусі знають секрети натурального підживлення рослин без хімії, завдяки чому восени можна зібрати щедрий урожай.

Щоб зміцнити імунітет рослин, наші бабусі використовували настій із часнику – природний антибіотик для молодої розсади. Для його приготування подрібнювали кілька зубчиків часнику та заливали звичайною водою. Через добу виходив корисний настій, який допомагав рослинам краще протистояти хворобам, особливо грибковим. Таке оброблення проводили раз на тиждень для профілактики.

Щоб прискорити ріст розсади, наші бабусі використовували дріжджовий розчин. Для його приготування змішували 10 г сухих дріжджів із літром теплої води, а для активнішого бродіння додавали чайну ложку цукру.

Ще одним чудовим стимулятором росту є яєчна шкаралупа, багата на кальцій. Вона зміцнює коріння молодих рослин, покращує структуру ґрунту та допомагає запобігти деяким захворюванням. Для цього шкаралупу подрібнювали й додавали в ґрунт під час поливання або пересадки розсади.

Щоб підвищити стійкість рослин, наші бабусі застосовували настій із польового хвоща. Для його приготування дві столові ложки трави заливали літром води, доводили до кипіння та настоювали пів години.

Аби захистити розсаду від шкідників і водночас зміцнити її, використовували деревну золу. Вона сприяє здоровому розвитку рослин. Для обробки готували розчин, змішуючи столову ложку золи з літром води, і застосовували його під час поливання.

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