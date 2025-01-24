П’ять найкращих сортів ранніх огірків: даватимуть багатий урожай навіть на бідному ґрунті

Кожен городник має на своїй ділянці грядку з огірками та мріє зібрати з неї якомога більше овочів вже у травні.
Досвідчені городники назвали п’ять найкращих сортів ранніх огірків, які добре переносять несприятливі погодні умови, стійкі до захворювань і дають стабільно високий урожай.
Які сорти ранніх огірків найкращі: вже у травні збиратимете огірки відрами
- "Амур" – ранній сорт огірків, який підходить навіть для вирощування взимку в теплиці. Плоди циліндричної форми, мають темно-зелене забарвлення та невеликі шипи. Цей сорт стійкий до різких перепадів температури, перенесе травневі заморозки, а також борошнисту росу. Упродовж усього сезону дає стабільно гарний урожай.
- "Аристократ F1" – супер ранній гібрид, є самозапилюваним, можна вирощувати у відкритому ґрунті та в теплиці. Якщо правильно доглядати за огірками, то перші плоди вже можна отримати на початку травня. З одного куща можна зібрати до 6 кг огірків. Цей сорт не боїться посухи та заморозків, дуже стійкий до більшості грибкових захворювань. Гібрид добре росте навіть на бідному ґрунті, досить невибагливий у догляді.
- "Еколь" – ще один високоврожайний і ранньостиглий гібрид, який вирізняється стійкістю до несприятливих погодних умов. Плоди можна куштувати вже на 42 день після висаджування. Огірки ростуть продовгуватої форми, дуже солодкі на смак. Сорт має імунітет до різноманітних захворювань.
- "Гектор F1" – цей ранній сорт люблять практично всі городники, бо він абсолютно невибагливий, дає високий урожай навіть на глинистому ґрунті. Перші плоди з’являються вже через місяць, ростуть рівненькими з маленькими пухирцями, мають темно-зелений колір. Цей сорт є ідеальним для консервації.
- "Цукровий малюк" – високоврожайний ранньостиглий сорт, добре росте на бідному ґрунті й невибагливий у догляді. Вирізняється стійкістю до несприятливих погодних умов і відмінним смаком. Цей сорт дає стабільно високий урожай, перші плоди з’являються вже на 38 день.
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