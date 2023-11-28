П'ять наймодніших варіантів шапок на зиму: біні, панами, капори для створення стильних образів

З приходом зими ми починаємо задумуватися, який фасон шапки зараз в моді, щоб було не лише тепло, але й стильно. Ось п'ять трендових головних уборів, які точно зроблять ваш зимовий образ модним і захистять від холоду.

Біні

Біні — трикотажний головний убір, який досить щільно облягає голову. Назва цієї шапки походить від англійського слова "beans", що означає квасоля. Традиційно такі головні убори носили рибалки та представники деяких інших професій, які пов'язані з морем.

Шапка біні / Фото: Instagram

Однак з плином років біні стали дуже популярними і серед жінок. Багато в чому це сталося завдяки шоу-бізнесу та зіркам моди. Наприклад, такі тісні в'язані шапочки полюбляє носити Кара Делевінь. Довгий час вона практично не знімала цей аксесуар. Біні чудово гармонують з верхнім зимовим одягом, особливо з пальто та пуховиками.

Капор

В традиційному розумінні капорами називали жіночі головні убори, які були популярними на початку XIX століття. Вони поєднували в собі основні риси чепця та капелюшка. Спочатку носили їх лише служниці, але дуже скоро вони стали популярними і серед представниць вищого класу.

Капор на зиму (фото — @katy_soho) / Фото: Instagram

Сучасний капор це гібрид зимової шапки та каптура. У нього більше немає стрічок, які зав'язуються під підборіддям, натомість їх замінили теплим коміром для захисту шиї та грудної клітини від вітру та холоду.

Хутряні шапки з 90-х років

Їх можна назвати одним з найяскравіших варіантів, що прийшли до нас з минулих років. Однак в сучасний образ інтегрувати такий головний убір буде зовсім не просто, тому він підійде дійсно сміливим дівчатам.

Хутряна шапка — привіт з 90-х / Фото: Unsplash

Втім ви можете спробувати поєднати хутряну шапку з одягом, що був модним 25-30 років тому і створити справжній ретро образ. Наприклад, підійде базове пальто, утеплений плащ, шкіряна куртка.

Панама

Ще зовсім недавно здавалося, що панами будуть швидкоплинним трендом, але вони так і не втратили своєї популярності за роки існування. Більше того, тепер в моду увійшли теплі панами, які виготовляються з хутра чи вовни. Захищають вони голову вже не від сонця, а від холоду.

Тепла панама (фото — @kepka_panama13) / Фото: Instagram

Тепла панама стане вашим улюбленим зимовим головним убором в сезоні 2023-2024 років. Тим більше, що вона прекрасно поєднується з екошубкою чи укороченим пуховиком.

Балаклава

Спочатку балаклава була військовим головним убором. Його придумали британські солдати в середині XIX століття. Однак дуже швидко щільні шапки-маски з прорізами для носа та очей стали популярними і серед цивільного населення. Знову вони увійшли в моду під час пандемії 2020 року, коли багато хто вирішив замінити ними незручні медичні маски.

Балаклава на зиму (фото — @eclatknit) / Фото: Instagram

Балаклави все ще в моді. Придивитися до них варто тим, хто полюбляє спортивний стиль, трикотажні костюми. Саме з ними цей головний убір буде виглядати найбільш органічно.

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