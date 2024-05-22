П'ять найпопулярніших порід котів у світі: хто очолює рейтинг

Сьогодні у світі налічується близько 600 млн домашніх кішок, згідно з даними Всесвітньої федерації кішок, зараз у світі існує більше 70 порід. Хоча за даними інших фелінологічних організацій їх 100 і більше.

Всі вони відрізняються формою, розміром, характером та, звичайно, зовнішнім виглядом.

На думку фахівців, до рейтингу найпопулярніших котів у світі входять такі породи.

Мейн Кун

Очолює рейтинг коти породи Мейн Кун. Ця порода завоювала популярність завдяки поєднанню великих розмірів з незвичною доброзичливістю. За це їх часто називають "ніжними велетнями". Порода походить з штату Мен в США, звідси така їх назва. Що ще робить цих котів особливими, так це наявність гарних пухнастих хвостів та пучків на вухах. Ці пучки шерсті на вухах робить цих створінь впізнаваними.

Мейн Кун

Перська порода

Популярні ці коти завдяки своїй довгій шерсті, круглій мордочці та милій поведінці. Вважається, що перські коти мають ласкаву вдачу. Однак важливо відзначити, що ці кішки потребують регулярного догляду.

Персидська порода

Сіамська порода

У сіамців витончене тіло, незвичний окрас шерсті, мигдалеподібні красиві очі. Цих котів легко впізнати. Сіамські коти голосні та соціальні. Ці коти розумні, люблять гратися, комунікують з людьми.

Сіамський кіт

Бенгальська порода

Бенгальські кішки відомі завдяки своїй "дикій" зовнішності. Перш за все, приваблює їхня мармурова, плямиста шерсть. Ще це надзвичайно активні коти, які полюбляють інтерактивні ігри. Проводити час із цими грайливими та розумними котами приносить багатьом задоволення.

Бенгальський кіт

Сфінкс

Популярність ці коти набули не дарма. Це єдина порода котів яка має "безшерстий" вигляд. Так сфінкси зовсім "голі" чи "лисі", що робить їх не повторними. Але це ще не все ще, особливими їх робить те, що вони надзвичайно ласкаві істоти і за поведінкою багато в чому нагадують собак.

сфінкс

Читайте також: