П'ять основних нюансів: зверніть увагу перед тим, як купувати тепле зимове взуття

Обираючи взуття на зиму, потрібно враховувати деякі важливі нюанси. Вони підходять як для жіночих та чоловічих, так і для дитячих моделей.

Фахівці стверджують, що для зими краще купувати взуття з натуральної шкіри з утеплювачем з натурального хутра. Це правило загальне. Але існують і свої нюанси, в яких спробуємо розібратися.

Як вибрати зимове взуття, щоб не ковзало і було теплим

Дуже важливе значення має товщина підошви. Чим вона товстіша, тим тепліше буде вашим ногам. Краще обирати таку, яка має висоту не менше 1 см. Часто через підошву низької якості всередину взуття потрапляє волога, тому черевики швидко зношуються, а підошва відклеюється.

Якщо говорити про матеріали, краще обирати гуму, поліуретан, полівінілхлорід. Вони не пропускають вологу, тому взуття прослужить довше. А ще такі матеріали менше ковзають. Ви можете знайти інформацію про те, з чого виготовлена підошва взуття, на етикетці товару чи уточнити її у продавця.

Не менш важливий нюанс стосується того, наскільки рифлена підошва. Гладка буде сильніше ковзати на зледенілих ділянках.

Який матеріал краще для зимового взуття

Фаворитами для зими залишаються черевики з натуральних матеріалів: шкіри та замші. Вони і тепліші, і довговічніші, ніж замінники, який часто маскують під терміном "екошкіра". Штучний матеріал часто не витримує низьких температур і починає тріскатися.

Експерти радять обробляти черевики спеціальними засобами, щоб натуральний матеріал не пропускав вологи.

А для більш екстремальних умов фахівці рекомендують обирати взуття з мембраних матеріалів. Вони мають вигляд сітчастої тканини з мікроскопічними дірочками, які не пропускають вологу всередину, але виводять її назовні. Завдяки такій сучасній технології взуття залишається сухим та теплим. Мембранні утеплювачі можуть зберігати тепло за температури повітря до -10 градусів.

Який утеплювач вибрати для зимового взуття

Які теплі черевики купити на зиму / Фото: Unsplash

Щоб ногам усередині було тепло, потрібно звернути особливу увагу на утеплювач. Що тепліше в зимовому взутті: шерсть чи хутро? Експерти радять обирати моделі з натуральним хутром. Як же зрозуміти, що перед вами саме натуральний, а не штучний варіант? Штучні утеплювачі блищать, натуральні мають більш матовий колір.

Також не варто купувати чоботи, які мають натуральний утеплювач по нозі і штучний там, де пальці. Таке взуття не прослужить довго.

Як правильно вибрати зимове взуття за розміром

Якщо помилитися з розміром, то можна отримати чимало проблем, особливо промерзання пальців. Щоб цього не сталося, купуйте моделі, які будуть хоча б на піврозміра більші за ваш реальний. Насамперед, це потрібно для того, щоб можна було вдягнути теплі шкарпетки. Також тоді пальці будуть залишатися в теплі, вас нічого не давитиме і не натиратиме.

Які теплі черевики купити на зиму: фасон

Вибір фасонів взимку великий: черевики, чоботи, кросівки, ботфорти. Залежно від призначення та стилю можна придбати кілька пар взуття. Але в будь-якому разі звертайте увагу на фурнітуру. Шнурівка щільно та надійно фіксує взуття на ногах. Але блисківку буде простіше застебнути навіть замерзлими руками.

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