П'ять основних ознак: як зрозуміти, що розмір взуття підібраний неправильно

Якщо ви носите один і той самий розмір взуття ще від часів юності, ця інформація може бути корисною. Як зрозуміти, що розмір взуття неправильний?

Як пояснює доктор медицини, хірург-ортопед Маурісіо Гарсія, з віком наші стопи можуть збільшуватися як завширшки, так і завдовжки. Щоб зрозуміти, що настав час змінити розмір свого взуття, зверніть увагу на п'ять важливих ознак.

Що може бути через неправильно підібраний розмір взуття

Варто час від часу вимірювати розмір свого взуття, щоб переконатися, що він не змінився. Якщо ви не будете цього робити, то ризикуєте зіткнутися з певними проблемами.

Постійний біль у стопі

Звичайно, після цілого дня ходьби ноги болітимуть, особливо якщо така активність для вас нетипова. Але, за словами Гарсії, якщо ви відчуваєте біль постійно, отже, ви носите взуття невідповідного розміру. Лікар наголошує, що важливо носити правильно підібране взуття, щоб забезпечити належну підтримку, вирівнювання й комфорт для ніг. Взуття повинно зручно сидіти, не ковзати і не тиснути.

Відчуття втоми

Якщо з'являються проблеми з неправильно підібраним розміром, людина не завжди відчуває біль. За словами професійного ортопеда з Центру гомілковостопного суглоба у США Грегорі Альвареса, також можна помітити, що в ногах відчувається постійна втома. Взагалі будь-які неприємні й неправильні відчуття після ходьби у взутті можуть свідчити про те, що вам потрібно змінити розмір. У занадто тісному взутті, наприклад, з'являється оніміння й поколювання, оскільки відсутність кровообігу впливає на нервові закінчення.

Під нігтями на нозі з'являються синці або кров

Якщо взуття замале, часто з'являються больові відчуття навколо нігтів. Лікарка-ортопединя Сондема Н. Тарра, яка працює в Direct Podiatry Arizona, вказує, що можна помітити навіть появу синців або крові під нігтями. Якщо щось довго тисне на ніготь, нігтьове ложе починає кровоточити, ніготь стає червоним, синім, фіолетовим. Це все — стара кров, яка вже підсохла. Якщо змінити розмір взуття на правильний, ніготь відновлюватиметься до року. Але в іншому разі з часом він може навіть відірватися від нігтьового ложа.

Що буде, якщо носити взуття неправильного розміру? / Фото: pixabay.com

Поява пухирів, шишок, мозолів

За словами Альвареса, на ногах можуть з'являтися й інші види ушкоджень, зокрема, шишки, пухирі, мозолі. Взуття замале, якщо ви постійно бачите мозолі на пальцях ніг, підошві чи п'ятах. Також можуть з'являтися натоптиші — ділянки затверділої шкіри, які виникають у відповідь на постійне натирання через неправильно підібраний розмір взуття. Існує ризик появи бурситу — хронічного запалення синовіальної сумки, яка виконує функцію амортизатора в суглобі.

Вам важко ходити чи бігати

Навіть звичні щоденні рухи можуть стати проблемою, якщо взуття підібране неправильно. Колишня медсестра, яка тепер працює медичною експерткою в онлайн-довіднику з взуття Legendary Diary, Аршіял Фатіма радить людям звертати увагу, якщо вони відчувають труднощі під час ходьби чи бігу. Тісне чи надто вільне взуття може впливати на те, як ви рухаєтеся. Тому людина часто перечіплюється, їй важко тримати рівновагу.

Скільки повинно бути вільного місця у взутті та інші нюанси вибору "свого" розміру

Лікарі рекомендують носити моделі на широких підборах висотою не вище 1,5-4 см. Також краще вибирати взуття з м'якого матеріалу, який "дихає". Важлива наявність гарного супінатора.

Скільки повинно бути вільного місця у взутті? Лікар Гарсія наголошує, що між найдовшим пальцем ноги і кінцем взуття має бути простір приблизно як ширина великого пальця. Також зверніть увагу, що п'ятка має бути надійно закріплена на місці. Носок взуття має бути достатньо широким, щоб пальці розташовувалися вільно.

Звичайно, в гардеробі можуть бути й елегантні човники на високих тонких підборах, але їх лікарі радять носити не довше 2-4 годин поспіль і в особливі моменти життя.

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