П'ять помилок, які знищать квашену капусту: їх припускаються навіть досвідчені кулінари

Коли ви готуєте квашену капусту важливо не лише вибрати смачний рецепт, але й не забувати про деякі правила. Майже всі кулінари припускаються п'яти важливих помилок, які можуть знищити всю страву.

Які тонкощі потрібно враховувати, щоб у вас вийшла ідеальна закуска, яка буде зберігатися тривалий час.

Найперша та найголовніша помилка — зберігання вже готової страви у теплому місці. Квашена капуста буде смачною та корисною лише в тому разі, якщо її зберігати за низької температури. Ідеальною вважається приблизно від 0 до +5 градусів. Якщо забути про цю деталь, вся квашена капуста, яку ви приготували, втратить свої корисні властивості.

Також варто звернути увагу на качан. Для тривалої заготівлі підійде не аби яка капуста, а лише щільні зимові качани. Вони білі на зрізі, мають тонкі листи та невелику головку.

В жодному разі не можна брати йодовану сіль, якщо ви хочете отримати смачну страву. З цією спецією овоч стане надто м'яким, а саме приємний хрумкіт відрізняє ідеальну квашену капусту.

Мало хто задумується, що ще на етапі підготовки капусти робить одну важливу помилку. Зокрема, використовує не шатківницю чи спеціальний ніж, а звичайне кухонне приладдя.

Відсутність розсолу — ще одна проблема. Без нього капуста виходить надто сухою. Однак ви можете запросто врятувати таку ситуацію. Для цього розведіть 2 столові ложки солі в літрі води і додайте цю рідину в банку з капустою.

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