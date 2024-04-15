Які популярні зачіски старять та додають віку: стилісти розповіли, як краще не стригтися жінкам за сорок

Стилісти звернули увагу на зачіски, які не личать жінкам 40+

Щоб мати молодший вигляд багато жінок 40 + обирають популярні серед молоді варіанти стрижок. Але часто таким чином отримують зворотний ефект. Щоб цього не сталося, потрібно врахувати форму обличчя, структуру волосся, форму та тип стрижки, щоб зачіска не підкреслювала недоліки зовнішності та не додавала віку.

Стилісти-експерти відібрали тренди в зачісках, яких потрібно уникати жінкам за 40 та запропонували альтернативні варіанти.

Каре довжиною до підборіддя із рівним чубчиком

Додавання рівного чубчика до бобу довжиною до підборіддя або трохи довше, на думку стилістів може підкреслити наслідки старіння. Рівний чубчик привертає забагато уваги до очей і цим надасть не дуже вдалий ефект.

Тупий чубчик

Замість цього спробуйте боб або лоб з чубчиком-шторкою

Чубчик-шторка личить будь-якому обличчю, в будь-якому віці, вважають експсерти.

Чубчик шторка

Проділ по середині

На думку стилістів центральний проділ створює симетрію, яка привертає увагу до лоба та зморшок на ньому, робить пасма на вигляд пласкими.

Проділ по середині

Замість цього спробуйте багатошаровий боб з глибоким бічним проділом

Натомість стилісти пропонують зробити бічний проділ. "Будь-яка відмінність, яку ви створюєте, коли ваше волосся звикло лежати рівно й посередині, створить об’єм і матиме велике значення", – вважає стилістка Ганіма Абдулла.

Боб з бічним проділом

Багато шарова стрижка Choppy Shags

Безперечно, ця зачіска створить шалений об'єм на маківці, але вона вже давно віджила своє.

Choppy Shags

Натомість спробуйте стрижку Wispy Shag з делікатними шарами

Занадто текстурування зачіски може зробити тонке волосся ще тоншим. Натомість якщо волосся правильно підстригти, можна отримати ідеальну форму, яка може "омолодити". Стилісти рекомендують помірно чергувати довгі пасма з короткими, не створюючи завелику кількість шарів.

Wispy Shag

Пряме довге волосся

Звичайно, якщо у вас «тонке, тонке, ламке, пошкоджене волосся», краще його відрізати. Якщо ваше волосся тонке, воно стає тоншим, коли росте, а якщо воно пошкоджене, воно продовжуватиме ламатися, чим довше стає.

Але навіть якщо зі здоровим волоссям все нормально, довга довжина робить риси волосся витягнутими.

Довге волосся

Замість цього спробуйте за допомогою прядок обрамити обличчя

Якщо ви обираєте довге волосся, зробіть "драбинку", яка створить рух і текстуру", – пояснює перукарка Джина Рівера. Ефект обрамлення обличчя можна створити за допомогою чубчика-шторки або вкорочених передніх прядок.

Волосся драбинкою

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