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П'ять порід собак, які, на думку експертів, найкраще підходять для життя у квартирі

П'ять порід собак, які, на думку експертів, найкраще підходять для життя у квартирі

Найкращі породи собак для квартири

Яку собаку краще завести вдома

Якщо ви живете в квартирі, бажаєте завести собаку, потрібно знати, які породи собак  підходять та не підходять для проживання в квартирі. 

Генеральний директор Pet Sprint Анджело Сорбелло назвав  п’ять порід собак, які найкраще підходять для проживання у невеликому приміщенні.

Найважливішими факторами, які слід враховувати, є розмір собаки, її темперамент та рівень енергії. Для зайнятих власників домашніх тварин, які проживають у невеликих приміщеннях, найбільше підходять породи собак, які не потребують спеціального догляду та з низькими потребами у фізичних вправах.

Як вважає, Анджело Сорбелло, генеральний директор Pet Sprint: «Хоча багато хто вважає, що всім собакам потрібно багато місця, реальність така, що деякі породи насправді краще підходять для проживання в квартирі, ніж інші."

Найкращі собаки для проживання в квартирі на думку експертів

Французький бульдог на першому місці. Вони  вважаються компаньйонами, які не потребують спеціального догляду, і є ідеальними для диванного способу життя, оскільки вони зазвичай ведуть ледачий спосіб життя. Відпочинок на дивані не буде проблемою для французьких бульдогів. 

Французький бульдог / ©
Французький бульдог

На другому місці кавалер-кінг-чарльз-спанієль. Ця порода собак відома своєю ніжністю і була названа «найкращим компаньйоном на колінах».

Кавалер кінг чарльз спанієл / ©
Кавалер кінг чарльз спанієл

На третьому місці ши-тцу -- порода собак «пристосована до невеликих домівок».

Ши-тцу / ©
Ши-тцу

На четвертому та п’ятому місцях йдуть хорт і мопс, обидва з яких також підходять для невеликих приміщень 

Хорт / ©
Хорт
Мопс / ©
Мопс

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