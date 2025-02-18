П’ять речей, які в жодному разі не можна чистити харчовою содою: поради експертів

Харчовою содою можна очистити багато поверхонь у будинку, що дає змогу уникнути використання агресивних хімічних засобів. Однак для деяких речей вона вкрай шкідлива.
Харчова сода – досить популярний засіб для чищення, оскільки її абразивні часточки ефективно видаляють бруд із будь-яких поверхонь. Її можна використовувати для прибирання, це економічний та екологічний спосіб очищення. Однак експерти з клінінгу говорять, що содою можна чистити далеко не все. Розповідаємо, які предмети не можна чистити содою, щоб не зіпсувати їхню поверхню.
Які предмети не можна мити харчовою содою: поради експертів
- Скляні поверхні. Харчова сода не підходить для чищення скляних поверхонь, таких як вікна і дзеркала, бо продукт може подряпати їх.
- Алюмінієвий посуд – сковорідки та каструлі. Харчова сода може вступити в реакцію з алюмінієвою поверхнею посуду, що призводить до зміни кольору кухонного начиння.
- Вощені меблі й антикваріат можна подряпати содою. Існують спеціальні засоби для чищення меблів, а чистку антикваріату краще довірити професіоналам.
- Кам'яні стільниці. Натуральні кам'яні стільниці найчастіше більш пористі, ніж інші типи кухонних поверхонь. Слід уникати чищення таких поверхонь харчовою содою, оскільки вона може залишати подряпини.
- Чавунний посуд. Доглядати за чавуном досить легко, якщо знати, як це робити правильно. Вироби з чавуну слід покривати захисною плівкою, щоб поверхня стала антипригарною. Саме тому новий чавун прожарюють і змащують рослинною олією. А харчова сода змиє захисну плівку, що утворилася. Краще чавунні каструлі та сковорідки чистити сіллю з лимоном. Та якщо потрібно видалити з чавуну стійку іржу, сода допоможе впоратися з цим завданням. Однак після чищення посуд необхідно повторно прожарити.
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