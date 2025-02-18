П’ять речей, які в жодному разі не можна чистити харчовою содою: поради експертів

Харчовою содою можна очистити багато поверхонь у будинку, що дає змогу уникнути використання агресивних хімічних засобів. Однак для деяких речей вона вкрай шкідлива.

Харчова сода – досить популярний засіб для чищення, оскільки її абразивні часточки ефективно видаляють бруд із будь-яких поверхонь. Її можна використовувати для прибирання, це економічний та екологічний спосіб очищення. Однак експерти з клінінгу говорять, що содою можна чистити далеко не все. Розповідаємо, які предмети не можна чистити содою, щоб не зіпсувати їхню поверхню.

Які предмети не можна мити харчовою содою: поради експертів

Скляні поверхні. Харчова сода не підходить для чищення скляних поверхонь, таких як вікна і дзеркала, бо продукт може подряпати їх. Алюмінієвий посуд – сковорідки та каструлі. Харчова сода може вступити в реакцію з алюмінієвою поверхнею посуду, що призводить до зміни кольору кухонного начиння. Вощені меблі й антикваріат можна подряпати содою. Існують спеціальні засоби для чищення меблів, а чистку антикваріату краще довірити професіоналам. Кам'яні стільниці. Натуральні кам'яні стільниці найчастіше більш пористі, ніж інші типи кухонних поверхонь. Слід уникати чищення таких поверхонь харчовою содою, оскільки вона може залишати подряпини. Чавунний посуд. Доглядати за чавуном досить легко, якщо знати, як це робити правильно. Вироби з чавуну слід покривати захисною плівкою, щоб поверхня стала антипригарною. Саме тому новий чавун прожарюють і змащують рослинною олією. А харчова сода змиє захисну плівку, що утворилася. Краще чавунні каструлі та сковорідки чистити сіллю з лимоном. Та якщо потрібно видалити з чавуну стійку іржу, сода допоможе впоратися з цим завданням. Однак після чищення посуд необхідно повторно прожарити.

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