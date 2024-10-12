П'ять способів, як утеплити сарай для кур зсередини, щоб взимку пернатим було тепло

Щоб кури неслися навіть взимку, потрібно створити для них тепле середовище. Важливо вже зараз правильно утеплити сарай для пернатих.

Як утеплювач можна використовувати різні матеріали, але слід пам'ятати одне важливе правило: утеплення проводять по всіх поверхнях приміщення, зокрема, стелі та підлозі.

Пінопласт

Недорогий утеплювач, який можна використовувати для стін і стелі. Головними перевагами пінопласту можна назвати його дешевизну та легкість монтажу. Однак, з часом його листи сильно деформуються, а тому вам доведеться їх замінювати на нові.

Мінеральна вата

Цей матеріал відмінно підходить для утеплення стелі, хоча його інколи використовують також і для стін. Такий крок буде виправданий в тому разі, якщо стіни сараю для курей виконані з фанери і дощок.

Екструдований пінополістирол

Сучасний матеріал з пористою структурою, який може замінити пінопласт. Його часто використовують для утеплення як стін, так і підлоги.

Стизол

Він включає всі переваги екструдованого пінополістиролу, але додатково ще й має стійкість до вологості, а це дуже важливо, якщо приміщення підсобне і відрізняється посередньою вентиляцією.

Тирса

Дешевий утеплювач, який підійде виключно для підлоги. Якщо ви просто розсипете тирсу по поверхні, ноги пернатих залишатимуться в теплі, що позитивно вплине на їхнє здоров'я.

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