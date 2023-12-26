П’ять стильних стрижок дорогої жінки після 40: додайте до свого образу розкішної досконалості

Після сорока років життя тільки починається. То чому б не використати це твердження на повну і не додати до свого образу розкоші та краси? Стилісти рекомендують жінкам такого віку вибирати стрижки на середнє і коротке волосся. Експерти радять мати чубок, оскільки він допомагає повністю оновити образ. І така деталь здатна замаскувати вікові зміни на шкірі обличчя та підкреслити природну красу. Розповідаємо, які стрижки зроблять ваш образ дорогим і досконалим.

Прямий боб

Стрижки дорогої жінки після 40 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка має стільки варіацій, що голова йде обертом. Але для сорокарічних жінок ідеальним вибором стане класичний боб. Така зачіска не потребує укладання, волосся достатньо лише висушити – і воно матиме елегантний вигляд. Стрижка боб має дорогий вигляд завдяки своєму рівному зрізу, а на маківці стилісти обов’язково рекомендують робити додатковий об’єм.

Подовжена стрижка піксі

Стрижки дорогої жінки після 40 / Фото: pixabay.com

Така зачіска не сходить з вершин модного олімпу вже кілька років поспіль і виходити з трендів не збирається ще довго. Для пані після сорока років вдалим вибором стане піксі з подовженим чубком, оскільки така зачіска приховуватиме природні вікові зміни, омолоджуватиме і створюватиме досконалий образ у стилі "тиха розкіш".

Піксі з пасмами у стилі шегі

Стрижки дорогої жінки після 40 / Фото: pixabay.com

Така зачіска створить невимушений природний об’єм, тому ідеально підійде для власниць тонкого прямого волосся. А подовжені пасма у стилі шегі нададуть образу вишуканості та грайливості водночас. До того ж така стрижка зовсім не потребує укладання, вона завжди матиме ідеальний вигляд, тому її достатньо просто висушити феном.

Каре

Стрижки дорогої жінки після 40 / Фото: pixabay.com

Це класика для сорокарічних жінок, які бажають створити стильний і водночас дорогий образ. До того ж класичне пряме каре здатне не лише освіжити стиль, а ще і прибрати кілька зайвих років. А подовжений варіант із косим чубком буде приголомшливим, жіночним і досконалим.

Каскад

Стрижки дорогої жінки після 40 / Фото: pixabay.com

Така стрижка не підходить для короткого волосся, зате вона буде ідеальним варіантом для прямого середнього. Зачіска буде вдалою для пані будь-якого віку, які бажають надати своєму образу елегантності й розкоші, але не хочуть кардинально змінювати довжину локонів. Завдяки багатошаровості каскад створює природний об’єм і грайливість. Тому кожна жінка з такою зачіскою почуватиметься стильною та досконалою у своїй красі.

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