П'ять стрижок на коротке волосся, які набирають шаленої популярності: об'ємні пасма після 50 років

На жаль, з віком структура та густота волосся починають змінюватися в гіршу сторону. Щоб мати молодший вигляд, стилісти радять звернути увагу на п'ять шалено популярних зачісок для жінок 50+.

Піксі

Якщо у вас кругле чи овальне обличчя, тоді вам варто спробувати саме стрижку піксі. Це коротка зачіска, яка має подовжені верхні пасма та значне укорочення волосся в районі скронь. Завдяки піксі ваш образ стане більш енергійним. А різна довжина пасм зробить волосся об'ємнішим на вигляд.

Короткий каскад

Якщо в молодості ви полюбляли носити гладко зачесане волосся або часто збирала його у гладкий пучок, а у віці 50+ раптом спробували стрижку короткий каскад, можете бути впевненим, що одразу візуально втратили кілька років. Багатошаровість цієї зачіски та рухомі пасма допомагають досягнути ефекта "швидкого омолодження".

Боб-каре і боб

У віці 50+ довге волосся може здаватися надто обтяжливим в догляді, а ще воно швидко втрачає об'єм. Тому краще звернути свою увагу на ці дві стрижки. Класичний боб додасть рівномірного об'єму по всій голові. А ось боб-каре підійде в тому разі, якщо ви любите створювати елегантні вікові образи.

Асиметрія

Хоча з першого погляду може здатися, що така стрижка більше про сміливість та молодість, проте вона чудово підходить зрілим жінкам. Завдяки більш довгим пасмам біля обличчя, воно буде мати візуально худіший вигляд, а якщо правильно підібрати місце проділу, то ви одразу "втратите" кілька років.

Шапочка

Худорлявим жінкам дуже пасує об'ємна "шапочка" та вкорочена потилиця. Особливо гармонійний вигляд вона матиме у жінок з видовженим обличчям. Така стрижка відрізняється акуратністю, а тому надасть вашому образу рішучості та привабливості.

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