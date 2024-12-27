П’ять топових начинок для тарталеток до новорічного столу

Такі начинки смакуватимуть абсолютно усім, їх швидко та просто готувати, тому ви зможете зекономити купу часу на більш приємні справи.
Закуски в тарталетках мають ефектний вигляд, тому стануть справжньою окрасою новорічного столу, чи то фуршет на роботі, чи святкування в родинному колі. Такі страви можуть бути як холодними, так і гарячими. А в начинку можна додавати будь-що – від простого плавленого сирку до делікатесної червоної риби.
Які топові начинки для тарталеток до новорічного столу
- Ананас, яйце, плавлений сирок, часник, майонез. Натріть два яйця, плавлений сирок, поріжте на дрібні кубики колечко консервованого ананаса, вичавіть зубчик часнику і заправте все майонезом. Зверху можна прикрасити тарталетки свіжою зеленню.
- Оселедець, варений буряк, крем-сир. Поріжте дрібним кубиком буряк та оселедець, заправте вершковим сиром – і начинка готова. Така проста закуска стане смачною окрасою вашого святково столу.
- Тунець, варене яйце, цибуля, кріп, йогурт. Наріжте дрібним кубиком два яйця і пів цибулини, додайте консервований тунець у власному соку, заправте начинку йогуртом. Викладіть начинку в тарталетки зверху посипте кропом. Ця закуска буде ідеальною для тих, хто не вживає страв із майонезом і дотримується здорового харчування.
- Крем-сир, кріп, червона ікра. На дно тарталеток за допомогою кондитерського шприца викладіть крем-сир із кропом, зверху додайте чайну ложку червоної ікри. Якщо вам набридло робити на святковий стіл традиційні бутерброди з ікрою, такі тарталетки стануть вишуканим варіантом новорічної закуски.
- Малосольний лосось, авокадо, сік лимону, крем-сир. Ці тарталетки неодмінно сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Поріжте на дрібний кубик лососеву рибу й авокадо, перемішайте та збризніть соком лимона. На дно тарталеток викладіть крем-сир, а зверху додайте начинку.
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