П’ять топових начинок для тарталеток до новорічного столу

Такі начинки смакуватимуть абсолютно усім, їх швидко та просто готувати, тому ви зможете зекономити купу часу на більш приємні справи.

Закуски в тарталетках мають ефектний вигляд, тому стануть справжньою окрасою новорічного столу, чи то фуршет на роботі, чи святкування в родинному колі. Такі страви можуть бути як холодними, так і гарячими. А в начинку можна додавати будь-що – від простого плавленого сирку до делікатесної червоної риби.

Які топові начинки для тарталеток до новорічного столу

Ананас, яйце, плавлений сирок, часник, майонез. Натріть два яйця, плавлений сирок, поріжте на дрібні кубики колечко консервованого ананаса, вичавіть зубчик часнику і заправте все майонезом. Зверху можна прикрасити тарталетки свіжою зеленню. Оселедець, варений буряк, крем-сир. Поріжте дрібним кубиком буряк та оселедець, заправте вершковим сиром – і начинка готова. Така проста закуска стане смачною окрасою вашого святково столу. Тунець, варене яйце, цибуля, кріп, йогурт. Наріжте дрібним кубиком два яйця і пів цибулини, додайте консервований тунець у власному соку, заправте начинку йогуртом. Викладіть начинку в тарталетки зверху посипте кропом. Ця закуска буде ідеальною для тих, хто не вживає страв із майонезом і дотримується здорового харчування. Крем-сир, кріп, червона ікра. На дно тарталеток за допомогою кондитерського шприца викладіть крем-сир із кропом, зверху додайте чайну ложку червоної ікри. Якщо вам набридло робити на святковий стіл традиційні бутерброди з ікрою, такі тарталетки стануть вишуканим варіантом новорічної закуски. Малосольний лосось, авокадо, сік лимону, крем-сир. Ці тарталетки неодмінно сподобаються навіть найвибагливішим гурманам. Поріжте на дрібний кубик лососеву рибу й авокадо, перемішайте та збризніть соком лимона. На дно тарталеток викладіть крем-сир, а зверху додайте начинку.

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