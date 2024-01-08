П’ять трендових стрижок для жінок після 40: стильні та сміливі зачіски на різну довжину волосся

Стрижка сорокарічної жінки повинна бути сміливою, шикарною та природньою водночас.
Як стригтися жінкам, яким трішки за сорок у 2024 році? Відповідь стилістів та модних експертів однозначна – це повинні бути сміливі стрижки різної довжини на межі кількох стилів. Бо на думку експертів, саме в цьому віці жінка досягає піку своєї сексуальності і може робити зі своїм образом все, що їй заманеться. І саме стильна стрижка може розкрити жінку по-справжньому, підкреслити її темперамент і невгамовну красу. Розповідаємо, які зачіски будуть на піку трендів у 2024 році для жінок після сорока.
Подовжений боб із чубчиком на бік
Це найпопулярніша зачіска для жінок після сорока. Оскільки вона повністю здатна оновити стиль, зробити кожну жінку сексуальною, сміливою та відвертою. А чубчик набік увиразнить образ, вкраде кілька зайвих років і надасть романтичної вишуканості.
Стильний боб на русяве волосся
Теплий коричневий відтінок стильної стрижки зробить образ жіночним та виразним. З такою зачіскою кожна пані буде впевненою у своїй сексуальності та красі. Стильний боб не потребує спеціального догляду чи укладки, гарно відростатиме і надасть об’єму тонкому волоссю.
Стрижка шеггі
Така недбала стрижка буде ідеальним вибором для сміливих і стильних жінок, які не бояться кардинально змінювати образ. Зачіска абсолютно не потребує укладання, пасма волосся у такій стрижці лягають самі природньо й недбало. Для об’єму можна трохи взяти пінки на руки і просто збити локони.
Хвилястий боб
Природні хвилясті локони надають будь-якому аутфіту романтизму та грайливості. А волосся, якщо його пофарбувати у техніці балаяж, матиме здоровий і сяючий вигляд. Зачіску варто вибирати з чубчиком, тоді вона омолоджуватиме і підкреслюватиме вилиці.
Каре з діагональним чубчиком
Це класична стильна зачіска для жінок після сорока, які не бажають кардинально змінювати довжину волосся. Вона допомагатиме своїй власниці зберегти молодість і вишукану чарівність. А діагональний чубчик розбавлятиме строгі лінії стрижки і привертатиме увагу до гарних очей. Така зачіска підходить для всіх типів обличчя та будь-якої структури локонів. Дуже добре стрижка виглядатиме на тонкому волоссі, вона робитиме локони більш об’ємними.
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