П’ять трендових стрижок для жінок після 40: стильні та сміливі зачіски на різну довжину волосся

Як стригтися жінкам, яким трішки за сорок у 2024 році? Відповідь стилістів та модних експертів однозначна – це повинні бути сміливі стрижки різної довжини на межі кількох стилів. Бо на думку експертів, саме в цьому віці жінка досягає піку своєї сексуальності і може робити зі своїм образом все, що їй заманеться. І саме стильна стрижка може розкрити жінку по-справжньому, підкреслити її темперамент і невгамовну красу. Розповідаємо, які зачіски будуть на піку трендів у 2024 році для жінок після сорока.

Подовжений боб із чубчиком на бік

Які стрижки на піку трендів для жінок після 40 / Фото: pixabay.com

Це найпопулярніша зачіска для жінок після сорока. Оскільки вона повністю здатна оновити стиль, зробити кожну жінку сексуальною, сміливою та відвертою. А чубчик набік увиразнить образ, вкраде кілька зайвих років і надасть романтичної вишуканості.

Стильний боб на русяве волосся

Які стрижки на піку трендів для жінок після 40 / Фото: pixabay.com

Теплий коричневий відтінок стильної стрижки зробить образ жіночним та виразним. З такою зачіскою кожна пані буде впевненою у своїй сексуальності та красі. Стильний боб не потребує спеціального догляду чи укладки, гарно відростатиме і надасть об’єму тонкому волоссю.

Стрижка шеггі

Які стрижки на піку трендів для жінок після 40 / Фото: pixabay.com

Така недбала стрижка буде ідеальним вибором для сміливих і стильних жінок, які не бояться кардинально змінювати образ. Зачіска абсолютно не потребує укладання, пасма волосся у такій стрижці лягають самі природньо й недбало. Для об’єму можна трохи взяти пінки на руки і просто збити локони.

Хвилястий боб

Які стрижки на піку трендів для жінок після 40 / Фото: pixabay.com

Природні хвилясті локони надають будь-якому аутфіту романтизму та грайливості. А волосся, якщо його пофарбувати у техніці балаяж, матиме здоровий і сяючий вигляд. Зачіску варто вибирати з чубчиком, тоді вона омолоджуватиме і підкреслюватиме вилиці.

Каре з діагональним чубчиком

Які стрижки на піку трендів для жінок після 40 / Фото: pixabay.com

Це класична стильна зачіска для жінок після сорока, які не бажають кардинально змінювати довжину волосся. Вона допомагатиме своїй власниці зберегти молодість і вишукану чарівність. А діагональний чубчик розбавлятиме строгі лінії стрижки і привертатиме увагу до гарних очей. Така зачіска підходить для всіх типів обличчя та будь-якої структури локонів. Дуже добре стрижка виглядатиме на тонкому волоссі, вона робитиме локони більш об’ємними.

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